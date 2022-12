Nonantola, bocciato dal Consiglio comunale il polo logistico al Pip Gazzate

NONANTOLA – Polo logistico: dopo un dibattito durato diversi mesi, è stata posta la parola fine, a Nonantola, al progetto di ampliamento dell’azienda O&N nell’area del Pip Gazzate. Il Consiglio comunale di Nonantola ha, infatti, bocciato, nella seduta di lunedì 12 dicembre, il piano con 7 voti contrari, 6 favorevoli e 4 astensioni. Se si sapeva da tempo del voto contrario al polo logistico di Una mano per Nonantola, gruppo che sostiene la Giunta dall’esterno, di Nonantola Libera, del Movimento 5 Stelle e di Nonantola Progetto 2030, a fare particolarmente rumore è stata la spaccatura del gruppo consiliare del Pd, ai cui consiglieri era stata lasciata libertà di decisione in merito al voto sul progetto. Mentre 3 consiglieri del Pd hanno votato favorevolmente al piano, sostenuto dalla sindaca Nannetti, altri 4 hanno scelto di astenersi: alla maggioranza non è così bastato il soccorso dei due consiglieri di Forza Italia, che hanno votato favorevolmente, per arrivare all’approvazione del piano.

