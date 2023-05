Pd Concordia: “Su Aimag abbiamo le idee chiare e siamo coesi: ci riconosciamo nell’operato di chi lo rappresenta nelle istituzioni locali”

CONCORDIA SULLA SECCHIA – “Su Aimag abbiamo le idee chiare e siamo coesi: ci riconosciamo nell’operato di chi lo rappresenta nelle istituzioni locali”. Il partito democratico di Concordia interviene nel dibattito sul destino di Aimag rimarcando la coesione sul tema. Aveva fatto dibattere la posizione del sindaco Luca Prandini, che sembrava aver rotto il fronte Area Nord annunciando di non voler sottoscrivere un documento presentato dal capogruppo del Pd e concordata a Mirandola da tutti gli amministratori della Bassa e mantovani per mantenere un forte controllo pubblico di Aimag”. Dopo il chiarimento di Prandini, che ha spiegato che non c’è alcuna intenzione di cedere la maggioranza e il controllo pubblico della società, adesso il Pd rimarca la sua fiducia nel sindaco.

Ecco il testo del comunicato stampa del Pd Concordia:

Il PD di Concordia ha le idee chiare e rimane coeso su Aimag, riconoscendosi nell’operato di chi lo rappresenta nelle istituzioni locali” – afferma la segretaria PD, Ornella Tibasti.

A cominciare dal Sindaco Luca Prandini, che ha agito in coerenza con l’ordine del giorno, votato a larghissima maggioranza in patto di sindacato di AIMAG dello scorso 26 aprile, e che ha espresso la volontà di sottoscrivere un patto ponte alle stesse condizioni dell’attuale, per garantire l’unità della maggioranza pubblica nelle fasi transitorie della redazione dei nuovi patti. Infatti, nel pieno rispetto delle competenze del Consiglio Comunale, Prandini ha sottoposto una delibera per avere il mandato di firmare un nuovo patto di sindacato che resti in vigore fino alla votazione del bilancio 2022, alle medesime condizioni di quello sottoscritto nel 2019.

Dopo l’illustrazione della delibera da parte del Sindaco, si è aperto il confronto tra i gruppi consigliari. Il capogruppo Paolo Negro è intervenuto sul tema dei confronti per nuove partnership industriali, tra cui il socio Hera, con considerazioni tecniche e politiche che potessero essere utili in questa fase di confronto decisiva per il futuro di AIMAG, affinché ne sia salvaguardato il valore come patrimonio del territorio, riconosciuto da tutte le forze politiche. Per questa ragione, Negro ha aperto la sua dichiarazione alla firma e condivisione dei gruppi di minoranza, consegnandola agli atti con questo spirito.

Sono seguiti altri interventi, tra cui quelli dei consiglieri di maggioranza che hanno portato il loro contributo, sottolineando l’importanza di perseguire l’obiettivo di un pieno controllo pubblico dell’azienda e di condividere scelte strategiche e non procrastinabili riguardo allo sviluppo industriale di Aimag.

Risultato: il gruppo di maggioranza in consiglio comunale a Concordia ha votato unito la delibera illustrata, in coerenza con quanto già votato in precedenza su Aimag. Le minoranze di centro destra, invece, si sono divise.

La delibera dà pieno mandato al sindaco Prandini di sottoscrivere il nuovo Patto di Sindacato e di confermare in quella sede la volontà di non cedere quote pubbliche a terzi, né di recedere dalla maggioranza di controllo pubblico nel CDA dell’Azienda.

“Vista la realtà dei fatti, nulla in ciò che si è deliberato va nella direzione della cessione del controllo pubblico su Aimag. Piena fiducia al sindaco, al capogruppo e a tutto il gruppo di maggioranza per quanto stanno facendo con l’unico obiettivo di valorizzare e sviluppare l’azienda Aimag, nell’interesse del territorio, per la qualità dei servizi resi alle famiglie”, conclude Tibasti.