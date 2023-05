Aimag, a Concordia Prandini rompe il fronte dell’Area Nord e non firma per la gestione pubblica

CONCORDIA- Ancora scontri e disaccordi nei Comuni della Bassa sull’ipotesi di aggregazione della multiutility Aimag con l’azienda Hera.

Fino ad ora la disputa vedeva schierati i comuni dell’Area Nord e quelli mantovani da una parte e Carpi e Terre d’Argine dall’altra, ma quanto accaduto durante l’ultimo Consiglio comunale di Concordia rischia di creare una profonda spaccatura nella coesione interna dei Comuni dell’Area Nord.

“Nel corso dell’ultimo consiglio comunale – scrivono i consiglieri di minoranza della Lista Civica Per Concordia – è andato in scena l’ennesimo atto di arroganza della maggioranza che si raccoglie attorno al sindaco Luca Prandini, talmente forte da non risparmiare persino il loro stesso capogruppo Paolo Negro. Con tanto impegno e con incontri fittissimi i Comuni della nostra area hanno cercato di ricostruire un accordo per il prolungamento del patto alle medesime condizioni per potersi dare il tempo necessario a formularne uno nuovo. Concordia, primo comune ad avere all’ordine del giorno l’attribuzione del mandato al sindaco ha mostrato il peggio di sé con i consiglieri di maggioranza, in primis Luca Prandini, che si sono rifiutati di firmare una dichiarazione politica presentata dal loro capogruppo e concordata la sera prima a Mirandola da tutti gli amministratori della Bassa e mantovani per mantenere un forte controllo pubblico di Aimag”.

“Il sindaco Prandini e il resto del PD hanno preso le distanza e sconfessato l’iniziativa del loro stesso capogruppo come azione personale e non di tutti i consiglieri di centro sinistra- commentano Michel Stefani, capogruppo centro-destra a Concordia e Antonio Platis, capogruppo in Provincia per FI- Il rischio è quello di avere una gestione caotica della municipalizzata che comporterà una paralisi degli investimenti e, conseguentemente, una perdita di valore della società. Il tutto a danno del territorio e dei cittadini”.

