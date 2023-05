Team FRT Racing 2 di Finale Emilia, doppio secondo posto per Malone a Battipaglia

FINALE EMILIA – Domenica 7 maggio si è disputata la seconda tappa di Campionato Italiano Supermoto presso il Circuito del Sele a Battipaglia (Sa). Nella categoria SM 4, tra le fila del team FRT Racing 2 di Finale Emilia, Malone ha disputato due buone manches sul circuito campano: partito con il secondo tempo nelle qualifiche, ha chiuso entrambe le gare in seconda posizione ed è riuscito a mantenere la tabella rossa di leader del Campionato.

Guido Cilla invece, dopo un decimo tempo nelle qualifiche, si è dovuto accontentare in gara uno del diciottesimo posto, a causa di un problema tecnico, e dell’undicesimo in gara due. Anche il compagno di squadra Matteo Giacobbe non è stato baciato dalla fortuna: dopo il tredicesimo tempo nelle qualifiche, ha finito gara uno in dodicesima posizione mentre in gara due, ha chiuso in sedicesima piazza dopo essere incappato in una caduta.

Nella categoria SM Junior Andrea Benvenuti ha ottenuto subito la pole nelle qualifiche, seguito al quarto posto dal compagno di team Michael Diodato. In gara uno Benvenuti è partito bene, ma è incappato in due cadute nei tratti di pista off road; è riuscito però a rimontare fino alla quarta posizione dietro a Diodato che ha chiuso con un buon terzo posto. Nella seconda manche, Benvenuti è partito bene e si è messo in fuga e ha chiuso al primo posto mentre Diodato è incappato in una caduta nel primo tratto off road che lo ha costretto a chiudere in settima posizione. Andrea Benvenuti ha chiuso con il secondo posto di giornata e ha mantenuto la tabella rossa di leader del Campionato. Diodato ha concluso la giornata con il quarto posto.

‘’Siamo riusciti a difenderci bene in una pista che non conoscevamo e abbiamo portato a casa due buoni secondi posti sia in S4 con Malone che in SM Junior con Benvenuti che ci mantengono in testa al Campionato. Peccato per Cilla e Giacobbe e buona anche la prestazione di Diodato nella prima manche. La prossima sara’ Pomposa e cercheremo di dare il massimo’’, commenta così la Team Principal Gilda Benazzi.

Prossimo appuntamento 14 maggio a Ottobiano per la seconda tappa di Campionato Interregionale Lombardia Piemonte Liguria.

