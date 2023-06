A 11 anni dal terremoto rinasce la canonica della parrocchia di Medolla

MEDOLLA – A 11 anni da quel terribile 20 maggio 2012, che ha segnato per sempre la storia della Bassa Modenese e dei suoi simboli identitari,, sarà inaugurata dopo i corposi lavori di ripristino che l’hanno interessata,

L’inaugurazione tanto attesa arriva dopo un percorso di ripensamento complessivo degli spazi e delle funzioni associate, che è iniziato nel 2013 con un innovativo percorso partecipato che ha coinvolto l’amministrazione comunale di allora, il gruppo scout, le associazioni, le scuole medollesi. Da quel percorso partecipato uscirono proposte ed idee che sono diventate parte integrante del progetto di recupero.

La nuova canonica si presenta così luogo di incontro e scambio, luogo di attività per la catechesi e gli scout, spazio aggregativo per i giovani medollesi, insomma un contenitore multi funzione che mette a valore le metrature importanti dell’edificio senza abdicare ovviamente alla sua funzione più strettamente parrocchiale.

I lavori di ripristino, durati indicativamente 30 mesi, sono stati finanziati per 1.763.530,59 euro dal contributo del Commissario per la Ricostruzione a valere sul Piano di recupero delle opere di interesse pubblico e culturale. In particolare i lavori hanno interessato il restauro del fabbricato per la riparazione dei danni dovuti ai sismi del maggio 2012, con contestuale miglioramento sismico ed energetico.

Poiché tutti gli arredi originali andarono perduti durante il sisma, la Parrocchia, in occasione dell’inaugurazione, ha lanciato una grande operazione di solidarietà, con una raccolta fondi tesa all’acquisto di sedie, mobili, tavoli ed altri materiali necessari alla ripartenza. Con soli 20 euro si potrà donare un “mattone” per la canonica, che sarà apposto simbolicamente su un pannello posizionato in fondo alla chiesa parrocchiale: man mano che la raccolta procederà, il pannello si colorerà e i donatori saranno aggiornati passo passo sugli acquisti effettuati.

Una grande festa per la parrocchia e l’intera comunità medollese.