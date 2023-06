Aimag, Cgil, Cisl e Uil Mirandola: “Conservare maggioranza e governance pubblica”

MIRANDOLA- Il 21 giugno le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil hanno incontrato i sindaci dell’Unione Terre d’Argine per fare il punto della situazione su Aimag a fronte dell’imminente scadenza della proroga del Patto di sindacato prevista per il 30 giugno prossimo per la definizione della governance della multiutility nei prossimi anni.Cgil, Cisl e Uil hanno espresso ai sindaci la loro preoccupazione per questa fase di incertezza che vede valutazioni diverse circa le modalità di governance dell’Azienda.I sindacati, dopo aver ascoltato gli interventi dei sindaci, hanno precisato i punti centrali contenuti nel documento firmato il 26 luglio 2018 tra le istituzioni e i sindacati stessi, e i sindaci hanno ribadito la piena adesione ai contenuti. In particolare, si è ribadito che Aimag debba conservare la maggioranza e la governance pubblica della società salvaguardandone la direzione e l’autonomia operativa; garantire uno stretto rapporto con il territorio per l’erogazione di tariffe eque e sostenibili; conservare la sua caratteristica di azienda multiutility e multiservizi con investimenti per la transizione ecologica e le fonti rinnovabili e garantire le clausole sociali ed un’alta qualità del lavoro diretto e indiretto. I sindacati auspicano che si possa giungere ad un’intesa per il rinnovo del patto di sindacato coerente con questi indirizzi e aspettano la presentazione del bilancio e del piano industriale per presentare ulteriori osservazioni.