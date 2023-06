Aimag, San Possidonio: mozione per rinnovare il patto di sindacato

SAN POSSIDONIO – Tra gli argomenti presi in esame nel corso del Consiglio comunale del 14 giugno 2023, a San Possidonio, vi è l’approvazione per l’autorizzazione e la sottoscrizione da parte del sindaco del Patto ponte di sindacato azionato di Aimag tra i comuni soci scaduto il 30 aprile. La proposta di rinnovo è fino al 30 giugno 2023.

Altro punto all’ordine del giorno, rende noto l’Amministrazione comunale di San Possidonio, è una mozione presentata dai consiglieri di maggioranza e di minoranza avente oggetto: “Richiesta di sostegno da parte del sindaco” di rinnovare il patto di sindacato affinchè Aimag rimanga senza dubbi un azienda pubblica, “azienda – si legge nella nota stampa diffusa dall’Amministrazione comunale di San Possidonio – che sta dando ottimi risultati nella raccolta differenziata con l’obiettivo di ridurre la quantità di rifiuti che finiscono in discarica, servizio che va potenziato per il grande valore ambientale. I Consiglieri – prosegue la nota stampa – chiedono l’impegno del Sindaco a sostenere questo indirizzo. Ricordiamo che per le aziende pubbliche l’obiettivo strategico e fare servizi di qualità e di grande impegno ambientale e ci si rammarica per la mancanza di reazione delle forze politiche che in questo frangente di grande rilevanza politica e strategica per l’azienda non si esprimono. Questa mozione è stata firmata da tutti i Consiglieri presenti”.

