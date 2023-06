Attività fisica all’aperto e in compagnia: tutte le iniziative a Mirandola a Carpi

MIRANDOLA, CARPI- L’estate è alle porte e si moltiplicano in tutta la provincia iniziative sul movimento e l’attività fisica in compagnia, organizzate in collaborazione tra l’Azienda USL di Modena – in particolare i Distretti sanitari, i referenti di Promozione della salute e la Medicina dello Sport – le associazioni di volontariato, associazioni sportive e i Comuni.

Le iniziative più diffuse sono le camminate di gruppo, adatte a tutti e su percorsi semplici e sicuri, che nel mese di giugno si susseguono in un fitto calendario di appuntamenti dall’Appennino alla Bassa modenese (il calendario completo sul portale nella pagina www.ausl.mo.it/camminate). Ma ci sono anche altre iniziative sul movimento, dal ballo ai seminari di approfondimento, consultabili nella sezione del sito Ausl dedicata ai Distretti.

Nel Distretto di Mirandola è prevista una camminata nella natura da un barchessone all’altro – le storiche strutture che alla fine dell’800 ospitavano i cavalli – nell’ambito della quindicesima edizione del Festival del turismo responsabile It.A.CA’. Appuntamento domenica 11 giugno alle 9.30, si partirà dal ‘barchessone vecchio’ in via Zanzur 36/A a San Martino Spino, la passeggiata sarà guidata da esperte, chinesiologhe e dietista del servizio Medicina dello Sport. Sempre nel barchessone vecchio sabato 10 giugno dalle 10 alle 13 si terrà un seminario sul cicloturismo inclusivo e si parlerà anche di sport e disabilità, in particolare l’assistenza offerta da Ausl Modena per le persone disabili che vogliono praticare attività fisica.

Nel Distretto di Carpi l’Associazione giovani diabetici di Modena e l’Associazione diabetici carpi (Adica), con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, hanno organizzato una rassegna di eventi dedicata ad adulti e bambini con diabete 1 e diabete 2 e ai loro familiari, sono previsti giochi di gruppo e anche lezioni di ballo: appuntamento nelle domeniche 11 giugno, 3 settembre e 24 settembre nell’oratorio della parrocchia di Quartirolo, dalle ore 15.

Il Servizio di Medicina dello Sport di Ausl Modena collabora e sostiene le varie iniziative nell’ottica di promuovere la salute attraverso il movimento: “Le attività del Servizio di Medicina dello sport sono orientate alla promozione ed alla prescrizione dell’attività motoria mirano a contrastare la sedentarietà ed a proporre uno stile di vita che preveda il movimento nella quotidianità – sottolinea il direttore della Medicina dello Sport Gustavo Savino”.

Da qualche mese, inoltre, l’attività motoria è stata inserita anche nei corsi per smettere di fumare organizzati dai Centri anti-fumo del Servizio dipendenze di Ausl: “L’abitudine al movimento può conciliare una modifica dello stile di vita del fumatore favorendo la riduzione e la sospensione del ricorso alla sigaretta attraverso il sostegno al benessere ed alla autostima – spiega Savino – i percorsi di attività motoria prevedono anche l’invito a partecipare alle attività dei gruppi di cammino presenti sul territorio provinciale, molti dei quali sostenuti e guidati dai walking leader formati ogni anno dai corsi organizzati dal Servizio di Medicina dello Sport in collaborazione con i Distretti sanitari”.

LEGGI ANCHE

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: