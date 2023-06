Carpi, riparte la stagione di Bistrò53 con tante novità

CARPI- Apertura ufficiale, mercoledì 7 giugno, per il Bistrò53: il prato del gusto della Nazareno cooperative sociali che accoglierà l‘affezionata clientela in via Bollitora 134- a Carpi- per sfiziose colazioni, pranzi e/o cene di privati ed aziende

oltre che per eventi come battesimi, compleanni, matrimoni, feste di laurea, serate a tema e tanto altro.

Novità di quest’anno è la presenza di Cristian Frontini, abile pasticciere che saprà incantare i commensali con le sue specialità dolciarie belle da vedere e buone da gustare.

Come sempre, i prodotti fondamentali dei menù saranno le verdure stagionali prodotte nell’antistante Orto biodinamico Buccia, dove dalla primavera all’autunno inoltrato vengono coltivate e raccolte verdure stagionali a Km 0: tutte preparate da persone con disabilità e invalidità.

Naturalmente, al servizio ai tavoli, sarà presente anche Pietro Cestari che, con la sua simpatia e la sua tifoseria calcistica, in questi anni si è creato tanti amici tra gli affezionati clienti mentre, in cucina, a supportare il cuoco ci sarà Alexandra Lupu.

Il Bistrò53 sarà aperto dal martedì al venerdì, ore 8,00/14,00 per colazioni e pranzi, mentre, il sabato e la domenica mattina dalle 8,00 alle 12,00 solo per colazioni; per le cene dal martedì alla domenica ore 18,30-23,00.

Per qualsiasi prenotazione o organizzazione di eventi, Carlotta Sabbatini, risponderà al

3403280896 o alla mail: info@bistro53.it

