Da lunedì partono i lavori di ripristino delle strade a Finale Emilia

FINALE EMILIA- A Finale Emilia inizieranno lunedì i lavori di ripristino dei tratti di strada ammalorati dopo le recenti piogge, per i quali sono stati stanziati 150 mila euro.

Nei prossimi giorni prenderanno il via anche i lavori di asfaltatura delle strade già programmati e per i quali sono stati stanziati circa 350 mila euro. Le arterie interessate dagli interventi saranno: via Stefano da Carpi, via Bergamini, via Fermi, via Poletti, via Carducci , via Einstein e via Fruttarola.