Nuova sede a San Possidonio per il Centro socio occupazionale “Arcobaleno”: accorpati qui i due centri di Mirandola e Finale

SAN POSSIDONIO, MIRANDOLA, FINALE EMILIA, SAN FELICE, CAMPOSANTO, CONCORDIA, SAN PROSPERO E MEDOLLA- Con una festa dedicata a tutti coloro che si dedicano con entusiasmo alla disabilità e che credono fortemente nell’inclusione, è stata inaugurata la nuova sede del Centro Socio Occupazionale “Arcobaleno” che si trova in via Martiri 14 , a San Possidonio e che adesso riunisce e accorpa i due centri di Mirandola e Finale.

La struttura si trova nei locali dove fino al 2003 si trovava il Municipio, davanti al parco Rudi . E’ organizzato come servizio dell’Asp Unione Comuni Area Nord rivolto a persone con disabilità che per la loro fragilità faticano ad inserirsi nel mercato del lavoro. L’obiettivo è quello di dare un’occasione di formazione e crescita educativa e occupazionale. Al momento sono 24 le persone che si avvalgono delle opportunità messe in campo dal centro, e realizzano manufatti e piccoli lavori a mano su commesse esterne di privati o per gli allestimenti nelle strutture Asp come i centri residenziali per gli anziani.