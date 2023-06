Giro d’Italia Donne 2023, domenica 2 luglio tappa modenese con passaggio a Nonantola

Per Grazia Baracchi, assessora allo Sport del Comune di Modena «si tratta di una manifestazione importante che conferma la capacità del territorio di attrarre eventi sportivi, non solo maschili ma anche femminili, di richiamo nazionale e internazionale. Un evento che certifica il legame della provincia col ciclismo, come attestano pure le diverse tappe modenesi del Giro d’Italia maschile negli ultimi anni. Inoltre, grazie anche alla sinergia tra amministrazioni locali, il territorio potrà beneficiare della visibilità che la ‘corsa rosa’ garantisce in termini di promozione. Significativo, infine, è il fatto che la tappa si concluda al parco Novi Sad, luogo particolarmente legato al ciclismo e che in questi mesi sta ospitando le gare del Trofeo Modena Race».

Commenta la sindaca di Formigine Maria Costi «da diversi anni, Formigine crede nel ciclismo femminile. È giunta infatti alla cinquantaduesima edizione la Coppa Città di Formigine, grazie all’impegno dell’Asd us Formiginese, gara che ha visto trionfare la super campionessa Rachele Barbieri. La nostra Amministrazione promuove con molta energia lo sport di base, come elemento fondamentale di socialità e salute. Siamo altrettanto orgogliosi di ospitare eventi di portata internazionale come questo e come il memorial Eugenio Fontana, che si sta svolgendo in questi giorni al club La Meridiana Casinalbo. Ci auguriamo la partecipazione di molti cittadini».

FORMIGINE, MODENA - La terza tappa del Giro Donne 2023, la più prestigiosa competizione italiana di ciclismo femminile, domenica 2 luglio, alle ore 11.40, partirà da Formigine in piazza Calcagnini e arriverà a Modena, attraversando per 118 chilometri il territorio modenese. II Giro d'Italia Donne è giunto alla sua trentaquattresima edizione e allo start sono attese 168 atlete appartenenti alle migliori 24 squadre del mondo (oltre che dall’Italia, le cicliste provengono da Australia, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Norvegia, Olanda, Spagna, Stati Uniti e Svizzera). La competizione partirà da Chianciano Terme (SI) il 30 giugno, per concludersi a Olbia (SS) il 9 luglio, dopo aver attraversato nove tappe, tra cui quella in territorio modenese, lungo un percorso complessivo di circa 928 chilometri, caratterizzato da un grande valore tecnico, storico, turistico e naturalistico.I primi 20 chilometri del percorso, dopo la partenza davanti al castello, saranno su suolo formiginese e toccheranno tutte le frazioni del territorio comunale. Il percorso poi passerà da Castelnuovo Rangone fino a Castelvetro, dove affronterà la “salita di Villa Bianca”, poco più di tre chilometri con una pendenza media del 4,6 per cento e un tratto al 12 per cento che culmina con uno spettacolare panorama. La discesa sarà verso Marano sul Panaro, si raggiungerà la fondovalle del fiume Panaro per poi attraversare Vignola proprio davanti all’imponente “Rocca”. Antichi manieri anche lungo la prosecuzione del percorso da Spilamberto e San Cesario sul Panaro, per poi passare da Castelfranco Emilia. Dopo aver toccato Nonantola, si arriverà a Modena da viale Ciro Menotti. L’ultimo chilometro sarà nel centro storico della città capoluogo, con l’ingresso nell’anello dell’ex Ippodromo (parco Novi Sad) e arrivo davanti alle tribune. La corsa è organizzata da Pmg sport/Starlight in partnership con la Federazione Ciclistica Italiana. La competizione ciclistica comporterà modifiche alla viabilità, pertanto si consiglia di consultare i siti Internet dei Comuni interessati dal passaggio.