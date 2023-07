Aperto il bando per chiedere le borse di studio universitarie

Importi borsa di studio e pagamento rate

Le soglie economiche per l’accesso alla borsa di studio e ai benefici associati restano invariate rispetto all’anno accademico 2022-2023, rispettivamente 24.335,11 euro Isee e 50.000,00 euro Ispe. Per andare incontro alla crescente domanda di sostegno e per puntare su una regione sempre più inclusiva e attrattiva a livello nazionale e internazionale, la Giunta regionale, cogliendo l’opportunità indicata dal PNRR, aveva infatti deciso già lo scorso anno di aumentare le soglie per l’assegnazione della borsa e dei servizi. Per l’anno accademico 2023/2024 gli importi minimi di borsa di studio sono innalzati dell’8,1% rispetto all’anno accademico precedente e restano articolati nei 4 intervalli di Isee: per la soglia più bassa (fino a 16.223,41 euro), la borsa per gli studenti fuori sede è di 6.656,52 euro; per i pendolari è di 3.889,99; per gli studenti in sede è 2.682,77 (tutte cifre comprensive della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo). Gli importi minimi di borsa di studio sono incrementati del 15% in caso di Isee fino a euro 12.167,56, e del 20% per le studentesse iscritte ai corsi di studio in materie Stem. Confermato il sistema di pagamento, che prevede per le matricole di primo ciclo e ciclo unico quattro rate di borsa di studio - di cui la prima anticipata al 10 novembre - e per tutte le altre tipologie di studenti tre rate.

Servizi abitativi: la dotazione e l’anticipazione dell’assegnazione a settembre

Sono 167 in più rispetto all’anno accademico 2022/2023 e 319 in più dal 2021/2022 i posti letto messi a disposizione da ER.GO; in totale 3.723 sul territorio regionale (di cui 1.758 a Bologna, 102 a Cesena, 120 a Forlì, 25 a Ravenna, 90 a Rimini, 313 a Ferrara, 546 a Modena, 131 a Reggio Emilia, 628 a Parma e 10 a Piacenza). Si stanno perfezionando contratti di locazione con varie Cooperative e Fondazioni, che consentiranno un incremento di ulteriori 72 posti (25 a Bologna, 8 a Cesena, 9 a Rimini, 10 a Ferrara e 20 a Parma); infine, ER.GO sta attivando collaborazioni per trovare ulteriori soluzioni abitative a condizioni particolarmente favorevoli per i borsisti fuori sede. Nell’anno accademico 2023/2024 si consolida il modello di assegnazione del servizio abitativo a partire da settembre. L’assegnazione dell’alloggio dell’anno accademico precedente termina il 15/09/2023; pertanto, gli studenti già assegnatari, idonei al posto alloggio anche per l’A.A. 2023/2024 (le cosiddette “conferme”) proseguono senza soluzione di continuità dal 16/09/2023. Per le matricole di primo ciclo e ciclo unico si scorreranno le graduatorie del mese di settembre, accordando la precedenza a coloro che risultano già iscritti per l’A.A. 2023/2024 ad un corso universitario o AFAM.

Servizio di ristorazione per studenti sopra soglia Isee

Si innalza da 300 a 500 euro il contributo per il servizio di ristorazione in favore degli studenti in possesso degli stessi requisiti di merito previsti per la borsa di studio, ma con Isee o Ispe superiori alle soglie fissate per la borsa, purché entro i limiti massimi di 28.000 euro di Isee e di 62.000 euro di Ispe

"Anche in una situazione emergenziale come questa, ci impegniamo a garantire il 100% delle borse ai beneficiari, confermando il diritto allo studio come prioritario nel programma di mandato della Giunta - afferma l'assessora regionale all'Università,-. Crediamo infatti in un sistema capace di sostenere tutte le studentesse e gli studenti che vogliono investire sulla propria formazione e che decidono di farlo in Emilia-Romagna. Per questo continueremo a destinare risorse in linea con la cifra record dello scorso anno di 135 milioni di euro, per garantire i benefici a tutti coloro che ne hanno diritto. Grazie allo straordinario lavoro dei nostri Atenei - aggiunge Salomoni - l'Emilia-Romagna si conferma molto attrattiva e come Regione facciamo la nostra parte per incrementare le borse di studio, a partire da quelle per le famiglie meno abbienti e per le studentesse delle lauree Stem che scontano ancora, purtroppo, una presenza ridotta. Sono poi in fase di studio iniziative rivolte a studentesse e studenti colpiti dall'alluvione, che contiamo di mettere in campo a breve insieme ad ER.GO."