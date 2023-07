Ciclismo, il Giro d’Italia Donne a Nonantola domenica 2 luglio: come cambia la viabilità

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

MODIFICHE ALLA VIABILITA’

Al fine di garantire un regolare svolgimento della manifestazione ciclistica il servizio di Polizia Locale ha emesso apposita ordinanza con cui sono state apportate alcune modifiche all'ordinaria viabilità (per il tempo strettamente necessario al transito della corsa ciclistica). 1. Periodo: dalle ore 12.00 alle ore 14:00 del 02 Luglio 2023 e comunque fino al tempo strettamente necessario per il passaggio del veicolo recante il cartello mobile “Fine gara ciclistica”.

Luogo: SP 14 intersezione Via Limpido, Via Limpido direzione sud nord all' intersezione SP 255 Sp 255 fraz. Via Larga direzione centro Nonantola – Sp 255 Vittorio Veneto -S.P. 255 Provinciale Ovest direzione Modena; Sospensione temporanea della circolazione stradale con conseguente divieto di transito.

2. Periodo: dalle ore 12.00 alle ore 14:00 del 02 Luglio 2023 e comunque fino al tempo strettamente necessario per il passaggio del veicolo recante il cartello mobile “Fine gara ciclistica”. Luogo: strade comunali che si immettono sulla SP 255 - SP 255 a denominazione Via Provinciale Est e Vittorio Veneto; via Limpido all’intersezione da via Maestra di Redù SP 14 a Via Provinciale Est; Provvedimento: divieto di transito vietato dalle strade comunali che si immettono in direzione contraria al senso di marcia della gara ciclistica.

3. Periodo: dalle ore 12.00 alle ore 14:00 del 02 Luglio 2023 Luogo: via Vittorio Veneto intersezione via Mavora, via Fossa Signora, via Provinciale Ovest (semaforo); Provvedimento: Divieto di transito. I veicoli diretti a Castelfranco Emilia ed i veicoli diretti verso Bologna proseguiranno su via Fossa Signora direzione Tangenziale di Nonantola.

4. Periodo: dalle ore 08.00 alle ore 14:00 del giorno 02 Luglio 2023 Luogo: via v. Veneto da incrocio con via Tabacchi fino all’intersezione con Via Otto Marzo parcheggio “Happycasa”; Provvedimento: Divieto di sosta con rimozione L’uscita dal parcheggio è consentita su via della Cappellina.

5. Periodo: dalle ore 08.00 alle ore 14:00 del giorno 02 Luglio 2023, Luogo: tragitto interessato dalla gara; via V.Veneto da incrocio via Tabacchi a viale Rimembranze (parcheggi lato portici). Via Provinciale Est dal civico 74 al civico 102 Provvedimento: Divieto di sosta con rimozione.

SI DISPONGONO Le seguenti deviazioni per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della gara ciclistica: - Traffico proveniente da Bologna – Ferrara (SP 255) sarà deviato dalla rotatoria Bologna in Tangenziale direzione Modena al seguito della corsa ciclistica (Nuova Sp n. 255); - Traffico proveniente da Modena con direzione Bologna- Ferrara sarà deviato in Tangenziale (Nuova SP n. 255); - Traffico proveniente da Ravarino e fraz. La Grande sarà deviato in Tangenziale (Nuova Sp n. 255) direzione Modena –Bologna al seguito della corsa ciclistica ; - Il traffico proveniente da Castelfranco Emilia sarà deviato al seguito della corsa ciclistica; ai sensi dell’ art 5 Comma 3 del Codice della Strada, la presente ordinanza é resa nota mediante apposizione della relativa segnaletica stradale; posta in essere almeno 48 ore prima dell'evento, come da disposizione di legge.

SI AVVERTE CHE Il Servizio di Polizia Locale e le altre forze di Polizia dello Stato saranno attivamente impiegate nel far rispettare la presente ordinanza.

NONANTOLA - Domenica 2 luglio è in programma la terza tappa del Giro d'Italia Donne 2023 , che prevede la partenza da Formigine alle ore 11 40 e l’arrivo a Modena dopo aver percorso 118,2 km. Le atlete, superato Recovato, giungeranno a Nonantola prima di dirigersi verso l’arrivo, previsto in volata, a Modena. Al via della tappa sono attese 168 atlete, suddivise in 24 squadre, provenienti da varie parti del mondo.