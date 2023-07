Lutto a Nonantola per la scomparsa di Gilberto Zoboli, "Gioti". Se ne è andato a 86 anni. Lascia la moglie Anna e i quattro figlio Marco, Massimo, Roberta e Paola. I funerali sono previsti lunedì.

Classe 1937, "Gioti", infermiere, fu il padre del cinema nonantolano: fu tra i primi in Italia ad avere il patentino per proiettare i film, e nel 1960 portò il cinematografo in paese.

Oggi all'età di 86 anni è venuto a mancare mio padre. Zoboli Gilberto, detto GIOTI l'infermiere. Uomo super laborioso, onesto, stimato e amato da tutti. Ha insegnato a me e ai miei fratelli le regole della vita e del buon comportamento. Spesso arrabbiato e burbero con il mondo intero ma allo stesso tempo simpatico e super cordiale. Quante persone ha medicato o curato o iniettato o alle quali ha misurato la pressione, investendo tempo e spendendo soldi in benzina per andare a domicilio, senza aspettarsi nulla in cambio... lo faceva fatto solo per il piacere di aiutare e far stare bene le persone. Negli anni '70 scende da un camión rimorchio e, dopo aver preso il diploma di INFERMIERE, entra nella sala operatoria di ORTOPEDIA dell'ospedale di Modena dove lavora come STRUMENTISTA fino alla pensione. Avrebbe voluto fare l'autista di ambulanza ma il direttore della clinica gli ha sempre negato il permesso. Non lo avrebbero lasciato uscire di lì per nessun motivo al mondo. Ha visto passare generazioni di medici e infermieri che, anche in pensione quando di tanto in tanto e per qualche motivo andava in ospedale, lo riconoscevano e lo acclamavano, ricordando con lui episodi del passato. La verità è che tutti gli volevano bene e gliene vogliono oggi. Pensate che una volta andato in pensione sarebbe rimasto a casa a guardare la televisione andare a giocare a carte al bar? Impossibile. Lo assumono in una clinica privata, la casa di cura Fogliani, dove si specializza in ogni tipo di intervento... Protesi, interventi di chirurgia estetica, tagli cesarei, tutto quello che poteva passare per una sala operatoria, mio ​​padre era lì. Fino a quando una legge gli proibì di continuare a lavorare perche' aveva compiuto i 75 anni. E adesso??? Beh... il ranch. Ogni momento libero lo trascorreva nel suo piccolo podere... 500 mq di terreno nella Partecipanza Agraria de Nonantola dove coltivava i suoi ortaggi. Tutto perfettamente allineato, separato e catalogato... e come si arrabbiava quando qualche malintenzionato si intrufolava di notte per derubarlo. Entravi in ​​casa ed eri sopraffatto dal profumo di pomodoro, cipolla, peperone, zucchini appena colti pronti perché mia madre preparasse un'insalata fresca e squisita con prodotti naturali della sua terra. D'inverno, con i suoi amici, ammazzavano il maiale e preparavano salumi in quantità... salami, ciccioli, zamponi, cotechini, salciccie, prosciutti.... insomma... del maiale non si butta via niente. Costruisco una pista di gokart e cosa succede? Arriva mio papà...che a tagliare l'erba,che a lavare i go kart, che a saldare questo un'altro pezzo di motore, che a regolare il flusso dei clienti fino a diventare una parte fondamentale della nostra azienda... il primo ad arrivare e l'ultimo ad andare via. Era il meccanico/infermiero della pista. Calmo e sereno a casa sedutonsul divano a guardare la TV? Ma se'.... Aveva sempre qualcosa da fare... Spazzare le foglie, innaffiare le aiuole, tinteggiare l'appartamento, imbottigliare il vino, andare ogni mattina a comprare il pane in bicicletta....mai fermo. Quello era mio padre. Quanto ci mancherai, simpatico brontolone, gatto dalle mille vite. Mi piace pensare questo... Molti dei suoi colleghi medici e infermieri l'hanno preceduto e scommetto che lo stanno aspettando alla Clínica Paradiso, lassù nel cielo, perché lui possa preparare il carrello degli strumenti operatori per angeli e cherubini che hanno bisogno di aiuto. Vai papà... qui hai fatto tanto ed eri un bel personaggio... fagli vedere lassù chi è Gioti l'infermiere... uno con le palle. Ti voglio tanto bene papà. Fai un buon viaggio.