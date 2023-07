“Mic e Maia, pompieri per caso”, la tenera storia di delicate avventure scritta da Mariarosa Bellodi

SAN FELICE SUL PANARO - E' una storia tenera di delicate avventure e premurosi eroi quella che Mariarosa Bellodi ha messo su carta pensando ai piccoli lettori e alle piccole lettrici. Lei è la vulcanica fotografa di San Felice sul Panaro che al mattino sfreccia sulle ciclabili per andare in studio, che durante il giorno diventa cuore sociale del paese, e che la sera sui social dà voce al castello Estense, alle strade, allo skyline di San Felice costruendo l'identità iconografica della comunità. Da un po' di tempo quando non si affanna tra l'organizzazione di una festa di paese, una riunione della Pro Loco o di una Tutti Tinti , la Rosa (così la chiaman tutti) racconta storie, belle storie vere di minima quotidianità. Ci ha preso gusto e adesso ha deciso di dare sfogo alla fantasia dando alle stampe "Mic e Maia, pompieri per caso". E' il racconto a fumetti delle avventure del visitatore di un piccolo paese che coi bambini e le bambine dell'asilo si trova coinvolto in tante peripezie, che vengono sempre risolte, con la bravura e l'impegno tipici dei pompieri."L'idea - racconta la Rosa- è nata dopo che ho ricevuto la visita di uno dei pompieri a cui durante i giorni del sisma avevo regalato alcune chiavette di memoria con delle fotografie. Il loro apporto è stato preziosissimo in quei giorni, e ho voluto rendere omaggio con questa piccola cosa. Qui si trovano tante buone azioni, si impara ad amare gli animali e la natura. La creatività, la passione e l'amore per la vita non hanno limiti mai". "Mic e Maia, pompieri per caso" è in vendita presso lo studio de "Il Fotografo" della Bellodi, in via Mazzini a San Felice sul Panaro. Il ricavato va in beneficienza.