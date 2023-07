Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

E' molto importante compilare il questionario che trovate sul sito www.it-alert.it per segnalare il malfunzionamento.

Il test serve proprio a tarare questo nuovo strumento, che sarà molto utile in caso di emergenza.

Una volta chiusa questa prima fase, nel 2024, IT-alert diventerà operativo sul territorio nazionale e si attiverà in sei casi di competenza del Servizio nazionale di protezione civile: maremoto (generato da un terremoto), collasso di una grande diga, attività vulcanica (per i vulcani Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano e Stromboli), incidenti nucleari o emergenze radiologiche, incidenti rilevanti in stabilimenti industriali. IT-alert, infatti, non sostituirà le modalità di informazione e comunicazione già in uso a livello regionale e locale, come ad esempio il canale Telegram @AllertaMeteoER già in uso dal 2020 e gli altri canali social, ma andrà a integrarle.

Non hai ricevuto il messaggio It Alert o è arrivato tardi? Ecco cosa bisogna fare. Oggi nella nostra regione era il giorno del test del nuovo sistema di allerta nazionale che arriva su tutte le utenze telefoniche. O che almeno, sarebbe dovuto arrivare. Ma all'ora convenuta, le 12, non tutti hanno ricevuto il messaggio It Alert, e c'è anche chi lo ricevuto qualche minuto dopo. C'è anche chi ha segnalato che il messaggio è arrivato due o tre volte.