Caso aMo, l’ex dipendente: ‘Non avevo potere esecutivo sui bonifici’

MODENA - "Non ho mai avuto potere esecutivo rispetto ai bonifici e mi serviva sempre l'avallo con token e/o chiavetta del direttore o dell'amministratore di aMo".

A dichiararlo, in un'intervista pubblicata dal quotidiano online La Pressa, l'ex dipendente dell'Agenzia della Mobilità di Modena accusata dell'ammanco di oltre 500mila euro.

'Io non avevo accesso al cassetto fiscale e non ho mai avuto le credenziali per effettuare gli F24 e per la verifica delle fatture emesse e ricevute - spiega l'ex dipendente -. Non ho mai avuto potere esecutivo sui bonifici: mi serviva sempre l'avallo con token e/o chiavetta del direttore o dell'amministratore di aMo".

Stessa difesa per quanto riguarda i bancomat. 'Non ho fatto prelievi, perché non ero autorizzata, del resto le carte di credito e i bancomat (2+2) erano intestati al direttore e all'amministratore e l'autorizzazione a qualsivoglia operazione era possibile solo con codici collegati ai loro telefoni. Anche alla cassetta di sicurezza nella quale era conservato il bancomat potevano avere accesso almeno 5 persone".

Per quanto riguarda il suo licenziamento, l'ex dipendente spiega: 'Le mie dimissioni volontarie sono state trasmesse tramite Cgil il 28 aprile, con decorrenza primo luglio e la lettera di licenziamento l'ho ricevuta il 28 maggio. Inoltre, il mio ultimo giorno in presenza ad aMo è stato il 23 aprile 2025 quando mi sono travata il pc bloccato. In quel momento il bilancio era praticamente chiuso, ma visto che non era stata fatta la chiusura formale dei conti 2024, ogni operazione poteva essere modificata".

L'ex dipendente spiega anche delle spese effettuate: "Tra il 2019 e il 2023 ho ricevuto a titolo di donazione, con tanto di atto notarile, ingenti somme da parte della mia famiglia, come avvenuto per un altro famigliare a pari condizioni. Grazie a queste donazioni ho potuto acquistare un'automobile Bmw e dei cavalli".

Al momento, l'ex dipendente non avrebbe ricevuto alcun avviso di garanzia e sulle accuse rimanda alle spiegazioni che verranno date in un eventuale processo.

