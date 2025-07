Sanità, Lazio: Marilab nuovo official medical partner di Ostiamare

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

(Adnkronos) - La società sportiva Ostiamare ha stretto una partnership strategica con Marilab, che assume il ruolo di Official Medical Partner del Club. Il polo sanitario - informa una nota - sarà anche Main Training Partner della prima squadra, rafforzando un progetto condiviso che pone al centro la salute, il benessere e lo sport come strumenti di coesione sociale, sviluppo territoriale e promozione culturale. La collaborazione con Marilab – realtà leader nel settore della diagnostica e della medicina specialistica, presente capillarmente sul territorio romano e con una forte vocazione all’innovazione e all’accessibilità dei servizi sanitari – rappresenta un passo decisivo nella crescita professionale e organizzativa dell’Ostiamare. La partnership - si legge nella nota - si inserisce in un progetto sportivo guidato da Daniele De Rossi, volto a consolidare l’Ostiamare come modello di eccellenza, non solo sul campo ma anche nella qualità dei servizi, nella formazione dei talenti e nell’impegno verso il benessere collettivo. "Abbiamo fortemente voluto questa partnership con Marilab - dichiara Luca Beccaceci, Ceo dell’Ostiamare - perché rappresenta un passo avanti nel nostro percorso di costruzione di un Club moderno, competitivo e consapevole del proprio ruolo sociale. La salute è il primo vero allenamento di un atleta, e la presenza di un partner autorevole e strutturato come Marilab è un valore aggiunto straordinario". Soddisfatto anche Luca Marino, Ceo di Marilab: "Siamo felici di mettere a disposizione il nostro know-how e le nostre strutture per un Club che incarna valori sani e visione a lungo termine. Con Ostiamare condividiamo un’identità fatta di serietà, ambizione e centralità della persona. Questa collaborazione - conclude - ci permetterà di portare ancora più valore al mondo dello sport". [email protected] (Web Info)