Caldo, l’immunologo Minelli: “Su ondate rischi con effetto ‘booster’ da particolato”
(Adnkronos) - "Non è solo un problema di disregolazione del nostro sistema fisiologico di raffreddamento. Le temperature roventi che nelle prossime ore si attendono, oltre ad inceppare, per il tramite di una soffocante umidità che al caldo si associa, i meccanismi di defervescenza fisiologicamente correlati all’evaporazione del sudore, sono anche in grado di ripercuotersi potentemente su altri fattori di rischio per la salute umana. Le ondate di calore, tanto più se frequenti e ravvicinate, comportano infatti pericolosi ristagni d’aria con conseguente incremento, oltre che dei livelli di ozono, anche e soprattutto dei livelli di particolato atmosferico, quindi ossidi di azoto e polveri sottili. Si calcola che le concentrazioni di queste ultime nelle giornate di stagnazione dell’aria, siano di circa 2,5 µg/m3 più alte rispetto alla media giornaliera annua. Con un effetto 'booster' sul caldo che aumenta i rischi per la salute". Così all'Adnkronos Salute l'immunologo clinico Mauro Minelli. "E questo per tutta una serie di ragioni che includono l’alta pressione, la forte radiazione solare, una maggiore presenza di polveri generate dagli incendi frequentissimi di questi tempi, l’aumento delle emissioni nocive correlate, magari, ad un più massivo consumo di energia per climatizzare i nostri ambienti. Se a tutto ciò - avverte Minelli - aggiungiamo l’attivazione, da parte del nostro organismo, di misure di adattamento, come ad esempio l’aumentata frequenza degli atti respiratori, capiamo come il caldo possa più facilmente esporci all’azione nociva degli inquinanti ambientali. E saranno le città, i grandi centri urbani e i loro abitanti, soprattutto se anziani o defedati, ad avere la peggio in questa sequenza di eventi tutt’altro che teorici, proprio perché, in tali circostanze, le aree urbane tendono a trasformarsi in vere e proprie “isole di calore”. Responsabilità in tal senso sembrano avere i materiali usati per l’edilizia, l’asfalto delle strade che non lascia traspirare di notte il calore accumulato durante il giorno, la mancanza o, comunque, l’insufficiente disponibilità di verde pubblico". Per limitare l’impatto di questi agenti che, seppur apparentemente diversi, "intervengono in maniera sinergica e pesante sulla nostra salute nei giorni della canicola estiva, sarà bene adeguarsi ad alcuni suggerimenti forniti, tra gli altri, anche dal Ministero della Salute", ricorda l'immunologo Minelli. 1) Garantire, in casa e negli ambienti confinati, un frequente ricambio di aria magari agevolando la ventilazione naturale; 2) Per neonati e bambini, se proprio si dovesse decidere di farli uscire nelle giornate calde, molto meglio sarebbe preferire aree lontane dal traffico per soste comunque di breve durata; 3) Analoghe raccomandazioni valgono per le persone anziane, per le quali, tanto più nelle giornate di afa, sarà sempre il caso di tenere a portata di mano i farmaci utili a trattare eventuali peggioramenti dei sintomi respiratori connessi ad asma o Bpco; 4) Ulteriore categoria di persone a rischio è quella delle donne in gravidanza, soprattutto se interessate da condizioni mediche preesistenti (turbe pressorie, turbe metaboliche) o da complicazioni insorte nel corso della gestazione; 5) Durante gli spostamenti in auto, con il climatizzatore impostato su temperature non esageratamente difformi da quelle esterne (ideale sarebbe stabilizzare la temperatura indoor tra i 23 e i 25°C), sarà sempre bene attivare il filtro antiparticolato al fine di ridurre l’ingresso nell’abitacolo degli inquinanti provenienti dal traffico. La stessa cura andrà riservata pure alla pulizia dei filtri dei condizionati posizionati all’interno degli ambienti di vita e/o di lavoro. 6) Se evitare l’esposizione passiva al fumo di tabacco, ma anche a polveri, a candele profumate o incensi, è una norma che, tanto più nei luoghi abitualmente frequentati da persone asmatiche o con problemi respiratori cronici, dovrebbe valere sempre, nei giorni in cui più scadente è la qualità dell’aria perché più stagnante, quella norma diventa regola inderogabile, proprio per evitare il peggioramento dei sintomi respiratori; 7) Un’attenzione particolare alle conseguenze del gran caldo dev’essere posta anche dalle persone con patologie cardiovascolari che, oltre a curare con attenzione l’aderenza alle terapie già in corso, faranno bene a monitorare la pressione arteriosa, semmai evitando di uscire nelle giornate che si preannunciano, oltre che più afose, anche più inquinate; 8) Una tutela particolare, con l’utilizzo di appositi dispositivi di protezione individuale, va garantita a chi, come i vigili urbani o gli ausiliari del traffico, gli asfaltatori o gli operai dei cantieri stradali, lavora all’aperto esponendosi a rischi occupazionali molteplici correlati, oltre che al calore e all’umidità, anche all’impatto di diversi inquinanti dell’aria. 9) Buona norma per tutti sarà quella evitare, nei giorni in cui il caldo torrido si associa ad una forte umidità, sforzi fisici prolungati all’aperto e ricorrere, semmai, a qualche integrazione utile per combattere la fiacchezza da canicola. Vantaggioso in tal senso può essere il magnesio, che aiuta a prevenire i crampi muscolari e a mantenere l'equilibrio elettrolitico. Anche le vitamine del gruppo B possono supportare l'energia e il metabolismo 10) Da non trascurare, infine, l’effetto 'solastalgia', ovvero quel sottile sentimento malinconico che le drastiche mutazioni climatiche sembrano favorire soprattutto nei soggetti più sensibili, generando non di rado ansia e stress oltre ad annebbiamento e rallentamento delle attività ideative e fisiche. Prudenza e pazienza, potranno essere, in questi casi, tra gli antidoti più efficaci per contrastare i bollenti malanni di stagione. [email protected] (Web Info)
- Sport, De Pascale: "Flora e Miro Tabanelli due campioni che proseguono una tradizione illustre"
- San Felice, la biblioteca chiude dal 9 al 23 agosto
- Concordia, Marika Menozzi è la nuova segretaria della Federazione Provinciale del PD
- Modena, in Via Panni più sicurezza con l'attraversamento illuminato e rialzato
- Modena, al Novi Sad torna "Fatto in Italia"
- Confesercenti: "Più stimoli per le piccole imprese"
- Modena, Bertoldi (Lega Modena): “Città senza bussola, amministrazione senza visione"
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
Indagine Ocse: italiani popolo di ignoranti
Glocal - Secondo l'Ocse in Italia un adulto su quattro ha ridotte competenze cognitive.
ITINERARI CURIOSI | ll Parco agroambientale Far protagonista della Bassa modenese a Quarantoli
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
ITINERARI CURIOSI | A Bologna, Città della Musica UNESCO, è nato un luogo per celebrarne l’ascolto
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
PERSONE | Gennet Casoni: ”Io ho due anime dentro di me: l’Africa e l’Italia. Ricci, passioni e tanto altro”
La storia - La sua storia è diventata un fumetto d’autore disegnato dal noto artista Marco Sciame: “Il mio nome è Paradiso" è il titolo
Questo pazzo, pazzo mondo
Glocal - “Questo pazzo, pazzo, pazzo, pazzo mondo”, in inglese “It’s a mad, mad, mad, mad world”, è il titolo di un film americano del lontano 1963, le cui vicende non hanno nulla a che vedere con l’articolo che vorrei scrivere, ma il cui titolo calza a pennello con l’attuale situazione politica dell’intero pianeta.
ITINERARI CURIOSI | Tresigallo, il paese dei sogni
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Emilia-Romagna, nascono 63 hub urbani e di prossimità per ridare vita ai centri storici e ai borghi
- "Diritti in campo", le Brigate del lavoro della Flai Cgil nelle campagne di Mirandola, Finale Emilia, Cavezzo, San Felice, Concordia e San Prospero
- Furto all'Eurospin di Mirandola, i ladri entrano nel magazzino e fanno una scorpacciata di frutta
- Mirandola, venti studenti dell'Università di Palermo in visita allo stabilimento di LivaNova
La buona notizia
CronacaScomparsa a San Prospero nel 2016, gatta ritrovata a Mirandola e restituita ai proprietari
La gatta Neve ha fatto rientro a casa nove anni dopo essersi allontanata
Ultime notiziePulizia ai lati della carreggiata lungo la Variante di Mirandola
L’intervento ha riguardato la rimozione di rifiuti, detriti e vegetazione per migliorare il decoro e la sicurezza dell’area
La storiaFrancesca Monari Giornalista ad honorem dell'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia-Romagna
Prestigioso riconoscimento per la penna mirandolese, che ha prodotto importanti scritti sui temi del lavoro e della cultura. E Mirandola fa scuola: è il primo caso del genere nella nostra regione
Curiosità
CuriositàEcco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
Il ricordoRitrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
CuriositàOperazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari
CuriositàEmilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
E' la manifestazione Usa più importante dedicata alle specialità alimentari e all’innovazione del settore
La storiaPer evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
Il giovane era stato oggetto di innumerevoli segnalazioni di Polizia, ben 142, per diversi reati contro la persona e il patrimonio commessi in Italia dal 2018
PuntoE' di Modena il miglior Balsamico Tradizionale: a Valeriano Zanasi il 59° Palio di San Giovanni. Secondo Fabrizio Zoboli di Nonantola
Ottimi piazzamenti anche per Stefano Artioli, Giacomo Sgarbi di Soliera, Lorenzo Martinelli di Carpi. I numeri di questa edizione del Palio sono particolarmente alti: 1.739 i partecipanti; oltre 17mila i campioni delle acetaie
PuntoMezzo milione di chiamate all'ambulanza per un codice rosso, ma è davvero un caso grave appena il 2,5% dei casi
E' uno dei dati che emerge dal Report del coordinatore regionale 118 che spiega con numeri e dati l’attività del sistema di emergenza da Piacenza a Rimini
La storiaDa San Prospero in partenza gli atleti e le atlete che partecipano a Italia Gioca 2025
Quest’anno gli atleti che fanno parte della delegazione sono Alessandro Garuti, Martina Borghi, Daniele Crisci, Simone Marcato, Ilaria Palmieri, Matteo Palmieri, Mattia Pizzarotti, Simone Sala, Cecilia Sega, Nicole Sgambati e Marcella Volponi. L’allenatore è Francesco Rollini.
CuriositàLa più antica forma di Parmigiano quanto è "vecchia"? Ha quasi 10.000 giorni di stagionatura ed è stata tagliata adesso
Il prossimo obiettivo sarà battere il primato di 28 anni di stagionatura detenuto da un Cheddar tagliato 12 anni fa in Wisconsin. A tal fine è già pronta una forma della Nazionale del Parmigiano Reggiano con 30 anni di stagionatura. Rigorosamente segreto il magazzino di conservazione di questo “gioiello”.
La storiaA Novi un cortometraggio per riscoprire la storia della patriota Rosa Testi Rangone
La contessa a Novi trovò pace nel periodo turbolento del Risorgimento, e finì anche in carcere per aver cucito delle coccarde con il Tricolore italiano, all'epoca vietato.