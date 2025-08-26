Edoardo Ricci all’Iis Galilei di Mirandola, Silvia Cuoghi all’Ic Carpi 3, Anna Perretta all’Ic Giacomo Masi di Cavezzo: ecco i nuovi presidi nella nostra zona
Simone Tazzioli va all’Iis Primo Levi di Vignola; Edoardo Ricci all’Iis Galilei di Mirandola; Marta Esposito all’Ic Pertini di Savignano sul Panaro; Silvia Cuoghi all’Ic Carpi 3; Anna Perretta all’Ic Giacomo Masi di Cavezzo; Laura Lami all’Ic G. Dossetti di Lama di Mocogno; Mariagrazia Bertolini all’Ic Serramazzoni. Sono i nomi dei nuovi presidi indicati per la provincia di Modena dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Complessivamente in Emilia-Romagna ne sono stati indicati 26. I nuovi dirigenti scolastici prenderanno servizio il prossimo 1 settembre. Nel dettaglio: cinque presidi andranno a Bologna, due a Imola e sette a Modena, quattro a Parma, tre a Forlì, due a Reggio Emilia e due a Ravenna, uno a Rimini. Nessun nuovo dirigente scolastico, infine, è stato assegnato a Piacenza.
LEGGI ANCHE
Scuola, attiva la modalità “smart” di fornitura gratuita dei libri scolastici agli alunni delle scuole elementari di Modena
- Edoardo Ricci all’Iis Galilei di Mirandola, Silvia Cuoghi all’Ic Carpi 3, Anna Perretta all’Ic Giacomo Masi di Cavezzo: ecco i nuovi presidi nella nostra zona
- Al Barchessone Vecchio la mostra "Le Valli, un territorio da scoprire"
- A Persiceto arriva il Festival San GiovANNI '50
- Riaprire alle automobili piazza Martiri a Carpi, la proposta raccoglie consensi
- Mirandola, la Stadium riprende gli allenamenti
- Con i Damadoré la musica di De Andrè e PFM alla Festa dell’unità di Modena il 27 agosto
- Carpi, zanzare: trattamenti precauzionali in scuole d’infanzia e nidi
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Invasione di grilli, ecco cosa sta succedendo e perché questi insetti arrivano così numerosi tra città e campagna
- Bimbo di cinque anni si perde in spiaggia, sberle dal papà dopo il ritrovamento
- Massa Finalese, dopo le proteste inascoltate, i residenti rimuovono il dosso in via Albero
- Nonantola, è morto il calciatore Antonio Gargano: lutto nel mondo dei dilettanti