Scuola, attiva la modalità “smart” di fornitura gratuita dei libri scolastici agli alunni delle scuole elementari di Modena

MODENA - È attiva anche quest’anno la modalità “smart” di fornitura gratuita dei libri scolastici agli alunni delle scuole elementari di Modena attraverso le cedole librarie digitali.

Lo scorso anno, infatti, l’Amministrazione comunale aveva prorogato per due anni il Protocollo tra il Settore Servizi educativi e i sindacati territoriali delle librerie e delle edicole (Confcommercio, Cna, Confesercenti, Lapam e Sinagi). L’accordo, firmato nel 2021, ha permesso di superare i buoni cartacei introducendo le cedole librarie in formato digitale.

In particolare, sono 21 gli esercizi aderenti, tra edicole, librerie e cartolibrerie. Per i nuovi esercenti è sempre possibile aderire ed essere inseriti nel relativo albo, secondo quanto previsto dal bando che, insieme ai relativi moduli, è scaricabile dal sito internet istituzionale (www.comune.modena.it/servizi/ educazione-e-formazione) dove è anche possibile consultare l’elenco degli esercenti che hanno aderito.

Le cedole riguardano i libri di testo di circa 7.300 alunni e alunne delle scuole primarie del territorio comunale, per complessivi oltre 19.500 libri.

Nel mese di luglio i Servizi educativi hanno inviato una comunicazione alle famiglie per spiegare come funziona la cedola digitale, allegando l’elenco dei punti autorizzati alla fornitura gratuita dei libri di testo. I genitori potranno prenotare i libri da uno qualsiasi dei rivenditori autorizzati presentando semplicemente il codice fiscale del proprio figlio o della propria figlia: il libraio, tramite il gestionale dedicato, individuerà la dotazione libraria necessaria e potrà procedere con l’evasione dell’ordine. Una volta pronti i libri, il genitore può passare a ritirarli esibendo il proprio codice fiscale. In questo modo l’ordine risulterà evaso e anche la successiva fase di liquidazione delle cedole al libraio risulterà più snella in quanto tutti i dati saranno già a sistema.