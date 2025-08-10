ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L’Osservatorio Geofisico di Modena: fascino e longevità scientifica
di Francesca Monari
Fondato nel 1826 per volere del Duca Francesco IV d'Este, con sede nel torrione di levante del Palazzo Ducale, l'Osservatorio ha una storia ricca e un ruolo fondamentale nello studio del clima e dei fenomeni geofisici. Nato inizialmente come Osservatorio Astronomico, si è evoluto nel tempo, dedicandosi sempre più alle osservazioni meteorologiche. Le misurazioni, iniziate nel 1830, sono proseguite ininterrottamente nello stesso luogo fino a oggi, creando una serie storica meteoclimatica di Modena tra le più lunghe e complete a livello nazionale.
Questo patrimonio di dati è di inestimabile valore per la ricerca scientifica, in particolare per lo studio dei cambiamenti climatici e delle loro implicazioni a livello locale e globale. Non a caso, nel 2020, l'Osservatorio è stato riconosciuto come "Stazione di Osservazione Centenaria" dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO).
Attualmente, l'Osservatorio Geofisico di Modena è gestito dal Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Oltre alla raccolta e all'analisi dei dati meteorologici e geofisici, l'Osservatorio custodisce al suo interno un Museo Astronomico e Geofisico. Qui sono conservati manoscritti originali delle osservazioni, libri e documentazione storica, oltre a una vasta collezione di strumenti scientifici del XIX e XX secolo, tra cui apparecchiature astronomiche, meteorologiche, geofisiche e ottiche.
Questo rende l'Osservatorio non solo un centro di ricerca attivo, ma anche un luogo di grande interesse culturale e storico, testimonianza dell'evoluzione della scienza e della tecnologia. L'Osservatorio, pur non avendo giornate di apertura fisse, organizza periodicamente visite guidate ed eventi speciali, spesso in occasione di manifestazioni scientifiche nazionali o locali. Per informazioni sulle aperture e per informazioni relative alle “iniziative della notte della Ricerca” che si terrà il prossimo 26 settembre, è possibile consultare il sito ufficiale dell'Osservatorio o contattare direttamente la struttura.
Immagine generata da Microsoft Copilot
