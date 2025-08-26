Maltempo, in Riviera non balneabili 17 tratti sui 98 monitorati da Arpae

Sono disponibili i risultati del campionamento delle acque marine, previsto dal calendario della stagione balneare, eseguito lunedì 25 agosto 2025 lungo tutta la costa dell'Emilia-Romagna. Sono 81 i tratti balneabili su 98, nei restanti 17 si registra invece un superamento dei limiti normativi, destinato a rientrare solitamente in breve tempo, dovuto ai forti temporali del fine settimana scorso con piogge consistenti che hanno colpito alcune zone della riviera nel ravennate, forlivese-cesenate e nel riminese e hanno comportato un notevole afflusso dai corsi d'acqua, dove a seguito degli eventi gli scolmatori hanno riversato il troppo pieno.

Tutti nella norma i tratti in provincia di Ferrara.

In dettaglio il superamento dei limiti nelle altre province si è registrato nei tratti seguenti:

Milano Marittima - 100 m N Canale immissario saline - Comune di Cervia (RA)

Milano Marittima - 100 m N Porto Canale di Cervia - Comune di Cervia (RA)

Gatteo Nord - Comune di Gatteo (FC)

Foce Fiume Rubicone Nord - Comune di Gatteo (FC)

Villa Marina - Comune di Cesenatico (FC)

Savignano - Comune di Savignano sul Rubicone (FC)

Bellaria - Foce Uso 100 m N - Comune di Bellaria Igea marina (RN)

Rimini - Torre Pedrera – Brancona - Comune di Rimini (RN)

Rivabella - Rivabella - Turchetta - Comune di Rimini (RN)

Rimini - Foce Marecchia 50 m S - Comune di Rimini (RN)

Misano Adriatico - Rio Agina - Comune di Misano (RN)

Porto Verde - Porto Canale 100 m N - Comune di Misano (RN)

Riccione - Porto Canale 100 m S - Comune di Riccione (RN)

Cattolica - Torrente Ventena 50 m N - Comune di Cattolica (RN)

Cattolica - Torrente Ventena 50 m S - Comune di Cattolica (RN)

Punto 11 - di fronte Viale Venezia - Comune di Cattolica (RN)

Cattolica - Viale Fiume - Comune di Cattolica (RN)

Per questi tratti di mare verranno emanate dai sindaci ordinanze di non balneabilità fino al rientro al di sotto delle soglie previste, che solitamente avviene in breve tempo, e i campionamenti saranno ripetuti fino a quando i parametri non risulteranno conformi.

----------------

Gli esiti delle analisi sono disponibili nelle pagine di dettaglio delle singole acque di balneazione raggiungibili attraverso la mappa dati interattiva e nel Bollettino informativo pubblicato e aggiornato a oggi nella sezione Bollettini stagionali del sito web di Arpae.