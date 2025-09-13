A Finale Emilia inaugurata la nuova palestra “Bartolomeo Cavallari”

FINALE EMILIA - Questa mattina è stata ufficialmente inaugurata la palestra “Bartolomeo Cavallari” in via Monte Grappa a Finale Emilia. Dopo la cerimonia di benedizione guidata dal parroco don Daniele Bernabei, il sindaco Claudio Poletti, insieme ai membri della giunta comunale e ad alcuni rappresentanti delle associazioni sportive locali, ha proceduto al tradizionale taglio del nastro che ha sancito l’apertura della nuova struttura.

L’evento è stato arricchito dall’esibizione delle giovani atlete dell’Artistic Skating La Torre, che hanno ricevuto calorosi applausi dal pubblico presente. Nel corso della mattinata l’Associazione Volontari Pro Handicappati ha consegnato un defibrillatore, che sarà installato a servizio dell’intero centro sportivo, e ha curato anche un rinfresco a base di frittelle e gnocco fritto, molto apprezzato dai partecipanti.

La palestra “Cavallari” rappresenta un importante investimento per la comunità di Finale Emilia: un luogo pensato non solo per lo sport agonistico, ma anche per la promozione del benessere e della socialità. La nuova struttura sarà infatti a disposizione delle scuole, delle società sportive e dei cittadini, con l’obiettivo di favorire l’attività fisica a tutte le età e di diventare un punto di riferimento per eventi sportivi e manifestazioni culturali.