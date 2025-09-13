A Finale Emilia inaugurata la nuova palestra “Bartolomeo Cavallari”
FINALE EMILIA - Questa mattina è stata ufficialmente inaugurata la palestra “Bartolomeo Cavallari” in via Monte Grappa a Finale Emilia. Dopo la cerimonia di benedizione guidata dal parroco don Daniele Bernabei, il sindaco Claudio Poletti, insieme ai membri della giunta comunale e ad alcuni rappresentanti delle associazioni sportive locali, ha proceduto al tradizionale taglio del nastro che ha sancito l’apertura della nuova struttura.
L’evento è stato arricchito dall’esibizione delle giovani atlete dell’Artistic Skating La Torre, che hanno ricevuto calorosi applausi dal pubblico presente. Nel corso della mattinata l’Associazione Volontari Pro Handicappati ha consegnato un defibrillatore, che sarà installato a servizio dell’intero centro sportivo, e ha curato anche un rinfresco a base di frittelle e gnocco fritto, molto apprezzato dai partecipanti.
La palestra “Cavallari” rappresenta un importante investimento per la comunità di Finale Emilia: un luogo pensato non solo per lo sport agonistico, ma anche per la promozione del benessere e della socialità. La nuova struttura sarà infatti a disposizione delle scuole, delle società sportive e dei cittadini, con l’obiettivo di favorire l’attività fisica a tutte le età e di diventare un punto di riferimento per eventi sportivi e manifestazioni culturali.
- Nuove disinfestazioni contro la zanzara tigre a Carpi
- A Finale Emilia inaugurata la nuova palestra "Bartolomeo Cavallari"
- Bando gestione Caffè Teatro a Carpi: va ancora deserto e il Comune abbassa il canone di 9 mila euro
- I"Giochi in comune" a San Felice se li aggiudicano ragazzi e ragazze de “Il pollaio cincillà”
- Un altro componente della banda dello spray progettava l'evasione, scoperte chat con Cavallari
- Mirandola, gli appuntamenti in programma alla Sala Trionfini dal 14 settembre al 19 ottobre
- Controlli della Polizia di Stato: identificate 301 persone, verifiche su 108 veicoli