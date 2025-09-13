A Modena riaperta piazza Riccò dopo l’intervento di rigenerazione urbana

È tornata fruibile piazza Riccò, lo spazio pubblico accanto alla chiesa di Sant’Agnese, oggetto nei mesi scorsi di un progetto di micro-rigenerazione urbana pensato per renderla più verde, accogliente e vivibile.

L’intervento ha previsto la desigillazione del suolo e un ridisegno complessivo della piazza, con nuovi percorsi interni e la creazione di due aree gioco che sostituiscono quella precedente, situate nella parte più vicina alla chiesa per favorire la socialità delle famiglie. Sono stati rinnovati anche gli impianti di illuminazione, ora dotati di lampade a led più efficienti. In autunno, periodo più adatto per la crescita delle piante, saranno piantati nuovi alberi e arbusti.

I lavori, avviati lo scorso gennaio, hanno interessato circa 1.800 metri quadrati e comportato un investimento di 334 mila euro, nell’ambito dell’Accordo quadro con il Raggruppamento temporaneo d’impresa che cura le manutenzioni stradali e del verde per il Comune di Modena.

Per migliorare la resilienza urbana e l’adattamento ai cambiamenti climatici, sono state introdotte soluzioni di tipo “Nature Based”, con l’ampliamento delle aree verdi e l’utilizzo di pavimentazioni permeabili. Alcune alberature instabili sono state rimosse e saranno rimpiazzate con nuove essenze, mentre quelle da conservare sono state valorizzate attraverso interventi sul terreno.

Le nuove aree gioco presentano pavimentazioni drenanti e linee morbide e includono attrezzature inclusive: giochi a terra, sfere, altalene accessibili e un trampolino elastico, per offrire spazi moderni e sicuri ai più piccoli.