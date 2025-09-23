Aggressione omofoba a Bomporto, Arcigay: “Effetto di un crescente odio verso la comunità LGBTQIA+”

BOMPORTO, MODENA - Tramite una nota stampa, Arcigay Modena interviene in merito all'aggressione omofoba avvenuta sabato 20 settembre 2025, in occasione della Festa del Lambrusco di Sorbara:

"Arcigay Modena “Matthew Shepard” esprime la propria massima solidarietà ed indirizza la propria sentita vicinanza alle vittime dell’aggressione di gruppo omo-lesbo-bi-trans-fobica, sessista, misogina e fascista, avente avuto luogo sabato 20 settembre 2025, nella cornice della Festa del Lambrusco di Sorbara. Un episodio gravissimo, che ha visto un gruppo di uomini aggredire verbalmente e fisicamente alcune ragazze ed i loro amici, colpevoli di esprimere liberamente il proprio orientamento affettivo-sessuale e di intonare cori antifascisti e solidali con la popolazione palestinese.

Le invettive degli aggressori - esplicitamente fasciste, sessiste e omo-lesbo-fobiche - e la violenza fisica esercitata dagli stessi in uno spazio collettivo, nell’ambito di una pubblica iniziativa ludico-ricreativa, sono effetti di un ingiustificabile, riprovevole, crescente odio nei confronti delle comunità minoritarie e, più specificamente, di quella LGBTQIA+. Intolleranza di analoga matrice ha trovato espressione a ridosso di ferragosto, quando Arcigay Modena è stata bersaglio di biechi, iper-sessualizzanti, vilificanti, lesbofobici insulti e minacce di morte virtuali per aver promosso “SaffichiaMO!”, Forum Lesbico politico, socio-culturale, aggregativo, ludico-ricreativo autunnale che si svolgerà a Modena sabato 8 e domenica 9 novembre 2025. Anche in quel caso, la società civile, le associazioni, i collettivi, e la politica hanno reagito con indignazione, schierandosi a supporto di Arcigay Modena e della comunità lesbica*.