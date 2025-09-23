Aggressione omofoba a Bomporto, Arcigay: “Effetto di un crescente odio verso la comunità LGBTQIA+”
BOMPORTO, MODENA - Tramite una nota stampa, Arcigay Modena interviene in merito all'aggressione omofoba avvenuta sabato 20 settembre 2025, in occasione della Festa del Lambrusco di Sorbara:
"Arcigay Modena “Matthew Shepard” esprime la propria massima solidarietà ed indirizza la propria sentita vicinanza alle vittime dell’aggressione di gruppo omo-lesbo-bi-trans-fobica, sessista, misogina e fascista, avente avuto luogo sabato 20 settembre 2025, nella cornice della Festa del Lambrusco di Sorbara. Un episodio gravissimo, che ha visto un gruppo di uomini aggredire verbalmente e fisicamente alcune ragazze ed i loro amici, colpevoli di esprimere liberamente il proprio orientamento affettivo-sessuale e di intonare cori antifascisti e solidali con la popolazione palestinese.
Le invettive degli aggressori - esplicitamente fasciste, sessiste e omo-lesbo-fobiche - e la violenza fisica esercitata dagli stessi in uno spazio collettivo, nell’ambito di una pubblica iniziativa ludico-ricreativa, sono effetti di un ingiustificabile, riprovevole, crescente odio nei confronti delle comunità minoritarie e, più specificamente, di quella LGBTQIA+. Intolleranza di analoga matrice ha trovato espressione a ridosso di ferragosto, quando Arcigay Modena è stata bersaglio di biechi, iper-sessualizzanti, vilificanti, lesbofobici insulti e minacce di morte virtuali per aver promosso “SaffichiaMO!”, Forum Lesbico politico, socio-culturale, aggregativo, ludico-ricreativo autunnale che si svolgerà a Modena sabato 8 e domenica 9 novembre 2025. Anche in quel caso, la società civile, le associazioni, i collettivi, e la politica hanno reagito con indignazione, schierandosi a supporto di Arcigay Modena e della comunità lesbica*.
Arcigay Modena condanna, con forza, il vile gesto descritto ed ogni forma di discriminazione e violenza omo-lesbo-bi-trans-intersex-a-fobica, sessista, misogina e fascista. L’associazione invita chiunque fosse presente sabato sera e abbia assistito all’aggressione e/o abbia registrato inerenti immagini o video, a contattare [email protected], per contribuire all’identificazione dei responsabili e sostenere le vittime nel percorso di giustizia. L’incredulità è ancora più forte se si considera che solo sei giorni prima, in data 14 settembre 2025, il medesimo luogo, Sorbara, ha ospitato la tappa finale della quarta edizione della Rainbow Bike Pride, Pride di provincia che, in bicicletta, ha attraversato i sei comuni dell’Unione Comuni del Sorbara. Un evento partecipato, celebrativo e rivendicativo, organizzato da Arcigay Modena “Matthew Shepard” e Unione Comuni del Sorbara, con il patrocinio di rispettivamente Provincia di Modena e Regione Emilia-Romagna, e manifestamente supportivo nei riguardi della corrente missione della Global Sumud Flotilla.
L’aggressione di gruppo avvenuta sabato 20 settembre 2025 non costituisce un crimine d’odio isolato. È espressiva di un dominante clima socio-politico e culturale dominante omo-lesbo-bi-trans-intersex-a-fobico, fascista e sessista, manifestantesi anche in luoghi di pubblica aggregazione. Arcigay Modena continuerà a lottare per una società libera, inclusiva e sicura per tutte le persone LGBTQIA+. Non resteremo in silenzio. Non ci fermeranno".
