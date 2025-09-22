BOMPORTO - Aggressione omofoba a Bomporto, prese di mira due ragazzine che si baciavano. E' accaduto sabato sera durante la sagra del paese. Ne dà notizia la sindaca di Bomporto, Tania Meschiari, che definisce quanto accaduto "Un fatto grave e intollerabile, che non ci rappresenta e che condanniamo con fermezza".

Scrive la prima cittadina:

Si è chiusa ieri sera una Festa del Lambrusco bellissima, vissuta con tanta partecipazione e con la gioia di ritrovarsi insieme.

Un grazie enorme al Comitato organizzatore, alle associazioni, ai volontari e a tutte le persone che hanno lavorato con passione per regalarci questi giorni di festa: senza di voi nulla sarebbe possibile.

Ma questa Festa non si chiude senza un messaggio chiaro. Sabato sera, nell’area spettacoli, alcune ragazze sono state vittime di un’aggressione omofoba e sessista da parte di un manipolo di persone adulte, insultate per essersi baciate e per avere espresso idee antifasciste. Un fatto grave e intollerabile, che non ci rappresenta e che condanniamo con fermezza.

Mi preme evidenziare che proprio negli stessi luoghi, solo una settimana prima, erano transitati tanti cittadini e cittadine dell’Unione del Sorbara, insieme a partecipanti e soci di associazioni che lottano contro la violenza, durante la Rainbow Bike: un’iniziativa nata per difendere i diritti, l’uguaglianza e per condannare con forza le discriminazioni.