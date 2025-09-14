Al via il nuovo anno alle scuole superiori per 36 mila studenti modenesi: a Carpi sono in crescita
Al via il nuovo anno scolastico per 35.976 studenti degli istituti superiori della provincia di Modena. L’avvio sarà segnato dall’apertura di due nuove strutture: l’ampliamento del complesso Fanti-Da Vinci a Carpi e la cosiddetta “scuola jolly” all’interno del polo Selmi-Corni di Modena, dove è stata realizzata anche una nuova palestra.
In questo momento la Provincia ha in corso 55 interventi di edilizia scolastica, per un investimento complessivo di 64 milioni di euro. Si tratta di lavori che spaziano dalla costruzione di nuovi edifici e palestre, fino ad opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli spazi già esistenti.
Sul fronte delle iscrizioni, si registra una diminuzione degli studenti nelle scuole superiori del distretto modenese, un calo compensato dalla crescita degli iscritti negli altri distretti, in particolare a Carpi e a Vignola. Per quanto riguarda la scelta degli indirizzi di studio, i licei continuano ad attirare sempre più studenti, mentre gli istituti tecnici mostrano una lieve flessione. Restano invece stabili i numeri degli istituti professionali.
