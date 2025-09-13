Donne al ricerca di un lavoro, Nonantola un seminario per capire come è meglio muoversi
NONANTOLA - Il Centro per l’impiego di Castelfranco Emilia, in collaborazione con l’Unione Comuni del Sorbara, realizza un seminario sulla ricerca del Lavoro destinato a donne alla ricerca del lavoro
Mercoledì 17 settembre 2025 dalle 9:30 alle 12:30
a Nonantola presso la "Sala Sighinolfi" (Torre dei Bolognesi) – Via del macello
Per iscrizioni contattare:
- Centro per l’impiego di Castelfranco:
tel. 059 248779
email: [email protected]
₋ Sportello Sociale Unione Comuni del Sorbara
tel. 059 800 730 / 059 896 658
email: [email protected]
Programma
₋ Presentazione delle partecipanti
₋ Gli strumenti per la ricerca del lavoro: come costruire un curriculum efficace
₋ Il portale regionale Lavoroperte per la ricerca del Lavoro
₋ I progetti per la conciliazione vita – lavoro dell’Unione dei Comuni del Sorbara
