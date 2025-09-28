Emilia-Romagna, consorzi di bonifica al voto a dicembre per il rinnovo delle cariche

Consorzi di bonifica associati ad ANBI Emilia Romagna al voto a dicembre per il rinnovo delle cariche. Saranno 6 gli enti consortili che, entro l’anno in corso, secondo la legge regionale 42 del 1984, saranno chiamati all’elezione degli organi amministrativi e di indirizzo nei diversi comprensori di competenza. Degli 8 Consorzi operanti in regione saranno 6 quelli interessati dalla consultazione: Consorzio di Bonifica Parmense, il Consorzio di Bonifica Burana, il Consorzio di Bonifica Renana, il Consorzio di bonifica Pianura di Ferrara, il Consorzio di Bonifica della Romagna e quello della Romagna Occidentale. L’esito delle urne determinerà il ricambio dei Consigli di Amministrazione, dei Comitati Amministrativi dei Presidenti e dei Collegi dei Revisori dei conti. Naturalmente saranno i consorziati, convocati nell’Assemblea elettorale, a determinare con il proprio voto e con la propria candidatura alle cariche consortili la composizione della maggior parte dei componenti gli Organi di Amministrazione.

I CDA dei Consorzi sono infatti organi di vertice eletti dai consorziati e fra i consorziati, che, insieme ai 3 sindaci, hanno il compito di effettuare le scelte più rilevanti degli enti. I Consigli di amministrazione, a loro volta, eleggeranno al loro interno il Presidente, i Vice- Presidenti e gli altri membri del Comitato amministrativo. Da oggi, nel rispetto dei singoli Statuti consortili ed entro i termini fissati dalla legge regionale, i Consorzi che andranno alle urne a dicembre inizieranno il loro percorso ufficiale di comunicazione istituzionale in vista delle elezioni dopo le informative diffuse nei mesi scorsi. Per ulteriori e specifiche informazioni sulle singole modalità consortili su candidature e esercizio del diritto di voto è possibile consultare i portali online dei Consorzi dove trovare tutte le informazioni necessarie e la FAQ ricorrenti. La rete di bonifica degli 8 Consorzi emiliano-romagnoli associati ad ANBI Emilia Romagna si estende su 20857 km conta 582 impianti di scolo difesa idraulica irrigui e invertibili 2 dighe e 53 casse di espansione.

“ L’esercizio del diritto di voto nei Consorzi di Bonifica – ha sottolineato il presidente di ANBI e ANBI Emilia-Romagna, Francesco Vincenzi – è il principio fondante alla base dei nostri statuti e della democrazia che ogni consorziato esercita sia con la propria candidatura sia esprimendo la sua preferenza per il rinnovo delle cariche amministrative; proprio per questa ragione invito tutti i consorziati ad informarsi e a recarsi ai seggi per contribuire fattivamente a rendere sempre più solido e diffuso questo diritto essenziale ed inviolabile”.

LEGGI ANCHE: