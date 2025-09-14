Incendio nell’area nomadi di via Canaletto, ferite mamma e figlia

Nella serata di venerdì, nell’area nomadi di via Canaletto, sotto la TAV, si è sviluppato un incendio che ha distrutto completamente una roulotte. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha impedito conseguenze ben più gravi.

Secondo le ricostruzioni, il mezzo veniva utilizzato come cucina: al suo interno erano presenti fornelli da campeggio, uno dei quali sarebbe caduto provocando le fiamme. All’interno si trovava una donna con la figlia piccola; accortasi del rapido propagarsi dell’incendio, è riuscita a portare in salvo la bambina, riportando soltanto lievi ustioni alle mani. Nonostante l’arrivo di due squadre dei vigili del fuoco, la roulotte è andata completamente distrutta.

L’episodio ha riacceso il dibattito politico sulla situazione dei campi nomadi cittadini. Luca Negrini, esponente di Fratelli d’Italia, da tempo impegnato in sopralluoghi e verifiche nelle aree irregolari, ha ribadito la necessità di intervenire in maniera definitiva sul campo di San Matteo. La linea proposta si fonda su tre passaggi: trasmettere un’informativa al prefetto, inoltrarla poi al Ministero dell’Interno e verificare le azioni intraprese finora dal Comune in un contesto considerato di illegalità diffusa.

Il partito ritiene inaccettabile qualsiasi forma di sostegno ai campi abusivi e sollecita risposte a una recente interrogazione presentata in Consiglio comunale. Nel documento sono state poste domande sulla gestione degli allacciamenti, sul coinvolgimento dei servizi sociali, sulla proprietà del terreno, sulla durata della permanenza dell’insediamento e sulle modalità di smaltimento dei rifiuti, con particolare attenzione alle condizioni igienico-sanitarie dei minori presenti.

Secondo Negrini, il rogo conferma la pericolosità di queste aree, considerate terreno fertile per degrado e illegalità. Viene quindi chiesto un intervento immediato che porti allo sgombero e alla chiusura definitiva del campo, giudicata l’unica soluzione in grado di garantire sicurezza e legalità.