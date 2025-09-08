Patto per il Nord Modena: “Basta droga alla stazione delle corriere, servono regole certe e pene efficaci”

Come Patto per il Nord Modena, condanniamo con forza l’uso di sostanze stupefacenti tra i giovani e chiediamo che vengano assunte misure concrete ed efficaci. Non basta più sanzionare i ragazzi trovati con droga, perché le multe spesso non vengono pagate. Non basta consegnare i fogli di via a chi è irregolare sul territorio, perché troppo spesso restano semplici pezzi di carta ignorati dai destinatari.

Il problema è chiaro: manca la certezza della pena. Chi infrange la legge deve sapere che le conseguenze saranno reali, rapide ed efficaci. Non possiamo permettere che il rispetto delle regole sia un’opzione, mentre i nostri giovani vengono esposti ogni giorno a degrado e illegalità.

Il Governo e la Regione devono intervenire:

rendendo i provvedimenti effettivamente vincolanti,



garantendo che chi riceve un foglio di allontanamento venga davvero allontanato,



tutelando i cittadini e i ragazzi che ogni giorno frequentano quell’area.



Alle Forze dell’ordine va il nostro ringraziamento: operano con impegno, ma senza strumenti adeguati. È il sistema che deve cambiare.

“È ora di fare sul serio: basta fogli di via ignorati, basta multe che nessuno paga. Ci vuole la certezza della pena, e chi sbaglia deve davvero affrontare le conseguenze. I nostri giovani e i nostri cittadini meritano sicurezza e legalità, non slogan e promesse vuote” – dichiara Ghelfi Riad, coordinatore provinciale di Patto per il Nord Modena.