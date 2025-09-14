Piedibus, come aderire a Nonantola, Bomporto, San Cesario, Castelfranco
Piedibus, come aderire a Nonantola, Bomporto, San Cesario, Castelfranco.
A chi è rivolto
Bambine e bambini delle scuole del territorio dell'Unione.
Descrizione
Il Piedibus è un modo sano, sicuro, divertente ed ecologico per andare a scuola.
E’ un autobus umano, formato da un gruppo di bambini “passeggeri” e da adulti volontari “autisti” e “controllori”, che seguono percorsi definiti e sicuri, con fermate per la raccolta a orari prefissati.
Il PIEDIBUS è un progetto di comunità per la comunità dove l'andare a piedi ed apprezzare una passeggiata in compagnia recandosi a scuola, si sposa con l’attenzione per l’ambiente.
Andare a scuola a piedi è un’occasione per socializzare, farsi nuovi amici e arrivare di buon umore e pimpanti all’inizio delle lezioni.
Attraverso questo servizio si impara l’educazione stradale sul campo e si diventa pedoni consapevoli, aiuta a rende la città più vivibile, meno inquinata e pericolosa. Nel bambino che cresce, la possibilità di fare esperienze autonome è una esigenza fondamentale. Muoversi fuori da casa sviluppa l’autostima e contribuisce a un sano equilibrio psicologico.
Come fare
- BOMPORTO: il servizio per gli alunni della Scuola Primaria Marco Polo sarà attivo dal 15/09/2025.
- CASTELFRANCO EMILIA: i percorsi partono ogni giorno, tra le 7,30 e le 7,40 dal lunedì al venerdì e saranno attivi dal 22/09/2025 fino alla fine dell'anno scolastico. Il servizio è rivolto agli alunni della scuola primaria, in collaborazione con gli Istituti Comprensivi del territorio: “G. Guinizelli”, “G. Marconi” e “A. Pacinotti”.
Consulta le linee:
Percorso Piedibus Primaria Guinizelli (PDF - 772,1 KB) (PDF - 772,1 KB)
Percorso Piedibus Primaria Marconi -Linea Gialla (PDF - 3,4 MB) (PDF - 3,4 MB)
Percorso Piedibus Primaria Marconi - Linea Arancione (PDF - 2,4 MB) (PDF - 2,4 MB)
Percorso Piedibus Primaria Tassoni (PDF - 3,6 MB) (PDF - 3,6 MB)
Contatti: Le famiglie interessate possono rivolgersi per ulteriori informazioni e iscrizioni allo Sportello territoriale scolastico telefonando al numero 059.959.674 o inviando una mail a [email protected]
- NONANTOLA: i percorsi sono attivi dal lunedì al venerdì e inizieranno dal 16/09/2025 fino alla fine dell’anno scolastico. Il servizio organizzato dall’Associazione "Anni in fuga. Aps" è rivolto agli alunni delle scuole primarie, in collaborazione con gli Istituti Comprensivi del territorio: Primaria “Nascimbeni” e Primaria “F.lli Cervi”.
Contatti: "Anni in fuga. Aps" sede del Piedibus in P.zza Liberazione, n. 30, Nonantola, mail: piedi[email protected], tel. 370 3026204. Sportello territoriale scolastico di Nonantola: tel. 059 896641.
- SAN CESARIO SUL PANARO: i percorsi sono attivi dal lunedì al venerdì e inizieranno dal 15/09/2025 fino alla fine dell'anno scolastico. Il servizio è rivolto agli alunni della scuola primaria “G. Verdi” in collaborazione con l'Istituto Comprensivo “A. Pacinotti”.
Consulta le linee del Piedibus (PDF - 2,1 MB) (PDF - 2,1 MB) di San Cesario sul Panaro.
Contatti: Per informazioni contattare lo Sportello territoriale scolastico telefonando al n. 059 959374 o inviando una mail a [email protected]
- Piedibus, come aderire a Nonantola, Bomporto, San Cesario, Castelfranco
- Assemblea elettiva Anva Emilia-Romagna, quattro modenesi eletti nella nuova presidenza
- Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
- ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
- Calcio, Serie C: Carpi ko, la Ternana si impone 2-0
- Calcio, Seconda e Terza Categoria: esordio con vittoria per Concordia, Novese, Solarese, Baracca Beach e Union Sg Sozzigalli
- Calcio, Promozione e Prima Categoria: pari tra V. Camposanto e Solierese e tra Rivara e Junior Finale. Bene la Mirandolese, un punto per il Medolla San Felice
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.