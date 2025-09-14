Piedibus, come aderire a Nonantola, Bomporto, San Cesario, Castelfranco.

A chi è rivolto

Bambine e bambini delle scuole del territorio dell'Unione.

Descrizione

Il Piedibus è un modo sano, sicuro, divertente ed ecologico per andare a scuola.

E’ un autobus umano, formato da un gruppo di bambini “passeggeri” e da adulti volontari “autisti” e “controllori”, che seguono percorsi definiti e sicuri, con fermate per la raccolta a orari prefissati.

Il PIEDIBUS è un progetto di comunità per la comunità dove l'andare a piedi ed apprezzare una passeggiata in compagnia recandosi a scuola, si sposa con l’attenzione per l’ambiente.

Andare a scuola a piedi è un’occasione per socializzare, farsi nuovi amici e arrivare di buon umore e pimpanti all’inizio delle lezioni.

Attraverso questo servizio si impara l’educazione stradale sul campo e si diventa pedoni consapevoli, aiuta a rende la città più vivibile, meno inquinata e pericolosa. Nel bambino che cresce, la possibilità di fare esperienze autonome è una esigenza fondamentale. Muoversi fuori da casa sviluppa l’autostima e contribuisce a un sano equilibrio psicologico.

Come fare

BOMPORTO: il servizio per gli alunni della Scuola Primaria Marco Polo sarà attivo dal 15/09/2025.

CASTELFRANCO EMILIA: i percorsi partono ogni giorno, tra le 7,30 e le 7,40 dal lunedì al venerdì e saranno attivi dal 22/09/2025 fino alla fine dell'anno scolastico. Il servizio è rivolto agli alunni della scuola primaria, in collaborazione con gli Istituti Comprensivi del territorio: “G. Guinizelli”, “G. Marconi” e “A. Pacinotti”.

Consulta le linee:

Percorso Piedibus Primaria Guinizelli (PDF - 772,1 KB) (PDF - 772,1 KB)

Percorso Piedibus Primaria Marconi -Linea Gialla (PDF - 3,4 MB) (PDF - 3,4 MB)

Percorso Piedibus Primaria Marconi - Linea Arancione (PDF - 2,4 MB) (PDF - 2,4 MB)

Percorso Piedibus Primaria Tassoni (PDF - 3,6 MB) (PDF - 3,6 MB)

Contatti: Le famiglie interessate possono rivolgersi per ulteriori informazioni e iscrizioni allo Sportello territoriale scolastico telefonando al numero 059.959.674 o inviando una mail a [email protected]

NONANTOLA: i percorsi sono attivi dal lunedì al venerdì e inizieranno dal 16/09/2025 fino alla fine dell’anno scolastico. Il servizio organizzato dall’Associazione "Anni in fuga. Aps" è rivolto agli alunni delle scuole primarie, in collaborazione con gli Istituti Comprensivi del territorio: Primaria “Nascimbeni” e Primaria “F.lli Cervi”.

Contatti: "Anni in fuga. Aps" sede del Piedibus in P.zza Liberazione, n. 30, Nonantola, mail: piedi[email protected], tel. 370 3026204. Sportello territoriale scolastico di Nonantola: tel. 059 896641.

SAN CESARIO SUL PANARO: i percorsi sono attivi dal lunedì al venerdì e inizieranno dal 15/09/2025 fino alla fine dell'anno scolastico. Il servizio è rivolto agli alunni della scuola primaria “G. Verdi” in collaborazione con l'Istituto Comprensivo “A. Pacinotti”.

Consulta le linee del Piedibus (PDF - 2,1 MB) (PDF - 2,1 MB) di San Cesario sul Panaro.

Contatti: Per informazioni contattare lo Sportello territoriale scolastico telefonando al n. 059 959374 o inviando una mail a [email protected]