Prosegue fino a domani sera la dodicesima edizione del Festival della Fiaba dedicato quest'anno all'"Incanto d'amore". Ultime ore per scoprire tutte le iniziative della manifestazione che si svolge in varie location del Quartiere Tempio e presso il circolo culturale Filatoio (via de' Bonomini 61/63) a Modena.

Programma dell'ultimo giorno - Domenica 14 settembre



L'ultima giornata del Festival inizia con un Workshop dedicato alle "Voci in movimento: L'incanto del Corpo che Canta", a cura di Francesca Krnjak. Dalle 10.00 alle 13.00 presso Progetto Lavoratorio un workshop esperienziale, dove voce e movimento si intrecciano per evocare l'incanto che nasce dall'ascolto profondo e dalla presenza. Un piccolo viaggio nel sentire, alla ricerca di quella forma d'amore che vibra tra corpo e suono.





Dopo le fiabe del pomeriggio si parlerà dell''Incanto della Co-creazione: quando l'amore si costruisce insieme", nella conferenza a cura di Massimo Leoncini: a partire dalle ore 19.30 presso l'Auditorium Confesercenti Modena. C'è un momento, a volte, in cui due sguardi si incrociano e tutto si fa più vero. L'amore non è solo un sentimento: è una voce che vibra, un gesto, un silenzio che dice "Io ti vedo". È l'arte semplice - e rara - di esserci davvero. E se ci avessero insegnato a costruirlo, invece che ad aspettarlo? Coach, facilitatore, esperto di comunicazione nonviolenta e focusing, Leoncini accompagnerà i presenti in una esperienza concreta, in cui l'ascolto profondo germoglia e il dialogo diventa un rifugio. O una soglia. Per dare vita a una magia nuova, quella che ci apre: a noi stessi, agli altri, alle intenzioni condivise.

La serata prosegue con una nuova esibizione del Teatrino Lambe Lambe a partire dalle ore 21.00 presso il Cortile del Filatoio, mentre alle 21.30 Francesca Krnjak aspetta i presenti presso Progetto Lavoratorio per "Viaggio Sonoro": un concerto dove voce e suoni evocativi accompagnano il respiro verso uno stato di quiete e incanto.

A chiudere il Festival, come ogni anno, il lancio del tema della prossima edizione, alle 23.00 circa presso il Filatoio.





Le fiabe: il ricco programma di fiabe della giornata si svolgerà unicamente presso Tempi Tecnici: a partire dalle 15.30 avremo Le Scarpette lacerate dal ballo e, a seguire, l'Indovinello; si prosegue alle 17:30 con Prodigio, mentre alle 18.30 verrà narrata in voce semplice Il Paniere Paroliere. A chiudere, alle ore 22.00, sarà Fratellino e Sorellina.

