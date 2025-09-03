Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
03 Settembre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos - salute > Settembre d’oro, i ragazzi guariti dal cancro ricominciano dallo sport

Settembre d’oro, i ragazzi guariti dal cancro ricominciano dallo sport

|3 Settembre 2025 | adnkronos - salute

(Adnkronos) - Il Settembre d'oro, mese dedicato a livello internazionale all'oncologia pediatrica, parte da Roma con il progetto 'Fatemi provare', lanciato da Fiagop Ets (Federazione associazioni genitori e guariti oncoematologia pediatrica) in collaborazione con Fispes (Federazione italiana sport paralimpici e sperimentali) e con il contributo di Bristol Myers Squibb. L'iniziativa fa parte del progetto più ampio 'Insieme per crescere', cofinanziato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ed è dedicata a ragazze e ragazzi con disabilità fisiche e sensoriali che hanno affrontato alcune varie patologie oncologiche. Il progetto - spiega Fiagop in una nota - offre un percorso sportivo intensivo e inclusivo, pensato per aiutare i giovani a riscoprire il movimento e l'autonomia attraverso lo sport. Le discipline proposte includono atletica leggera, tiro a segno, calcio e, per i partecipanti idonei, rugby in carrozzina. Non si tratta solo di allenamenti, ma di un'esperienza che unisce il divertimento alla scoperta di sé e alla costruzione di nuove relazioni. I partecipanti avranno la possibilità di continuare l'attività sportiva anche al termine del progetto, grazie alla vasta rete di società affiliate a Fispes. "Vedere i nostri bambini giocare, ridere e muoversi accanto ad atleti che ogni giorno superano barriere fisiche e mentali sarà una bellissima esperienza - dichiara Sergio Aglietti, presidente di Fiagop - E' un esempio concreto che la vita può continuare anche nei momenti più difficili e che la resilienza si può allenare, proprio come un muscolo. Sarà come costruire un ponte tra due mondi solo in apparenza lontani, ma uniti da una stessa voglia di vivere". L'iniziativa è stata inaugurata presso il Campo Fispes delle Tre Fontane, a Roma, dove è stato siglato un protocollo d'intesa tra Fispes e Fiagop attraverso il quale verranno promosse le attività sportive verso giovani malati o guariti in tutta Italia. Ogni gruppo di 5 ragazzi è seguito da un allenatore qualificato, e per i partecipanti non vedenti è presente un operatore dedicato. Sono in programma anche attività collaterali e incontri con atleti paralimpici di alto livello, per offrire ai ragazzi un'ulteriore fonte di ispirazione.  Inoltre, dal 21 al 28 settembre Fiagop promuove la nuova edizione della campagna nazionale 'Accendi d'oro, Accendi la speranza', un'iniziativa di sensibilizzazione che mette al centro il diritto di ogni bambino e adolescente con tumore di accedere alle migliori cure, ovunque si trovi nel mondo. Il programma della campagna, si articola in tre momenti chiave, si legge nella nota. Il primo: illuminazione in luce dorata. Dal 21 al 28 settembre, monumenti e luoghi simbolo in tutta Italia verranno illuminati di luce dorata. Questo gesto vuole 'accendere' l'attenzione del pubblico e delle istituzioni sui temi dell'oncoematologia pediatrica. Durante l'evento sarà possibile distribuire il Gold Ribbon, il nastrino dorato simbolo della causa, che rappresenta la forza e la resilienza dei giovani pazienti e delle loro famiglie. Secondo momento chiave della campagna: la raccolta di sangue 'Ti voglio una sacca di bene'. Sempre dal 21 al 28 settembre, si terrà un'iniziativa dedicata alla donazione di sangue, essenziale per i pazienti pediatrici. Il progetto, realizzato in collaborazione con Fidas e altre realtà locali, sarà attivo presso i principali centri trasfusionali pediatrici e su tutto il territorio nazionale. Infine 'European Standards of Care': un momento cruciale di quest'anno sarà la pubblicazione della nuova versione degli 'European Standards of Care for Children and Adolescents with Cancer', frutto di 4 anni di lavoro di Cci Europe in collaborazione con la Società europea di oncologia pediatrica. [email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Mirandola, torna in vita l'ex edicola liberty di piazza Mazzini
La novità
Mirandola, torna in vita l'ex edicola liberty di piazza Mazzini
"Un noto imprenditore ha deciso di riportare in vita l’ex edicola liberty di piazza Mazzini per nuove funzioni" rende noto il consigliere comunale Siena
Sicurezza, AVS Carpi: "Ancora una volta Fratelli d’Italia preferisce la propaganda alla verità"
Politica
Sicurezza, AVS Carpi: "Ancora una volta Fratelli d’Italia preferisce la propaganda alla verità"
"Chi prende in giro i carpigiani non è il sindaco Righi: è Fratelli d’Italia, che specula sulle paure invece di lavorare per risolvere i problemi" si legge nella nota stampa
Nuovi casi di Chikungunya, a Carpi nuova disinfestazione nell’area di via Manzoni
Salute
Nuovi casi di Chikungunya, a Carpi nuova disinfestazione nell’area di via Manzoni
Giovedì 4 settembre, dalle 4 di mattina sarà effettuato un trattamento adulticida nelle aree pubbliche
Riprende la circolazione su tutta la rete ferroviaria regionale, compresa la Modena-Sassuolo
Trasporto pubblico
Riprende la circolazione su tutta la rete ferroviaria regionale, compresa la Modena-Sassuolo
Lunedì 7 settembre riprende infatti la circolazione sulla Modena-Sassuolo, mentre da martedì 8 settembre riaprono le linee Reggio Emilia-Sassuolo, Parma-Suzzara, Ferrara-Codigoro e Suzzara-Ferrara
Scuole superiori e palestre, nel modenese 55 interventi e investimento di 64 milioni di euro
Scuola e università
Scuole superiori e palestre, nel modenese 55 interventi e investimento di 64 milioni di euro
Il punto sui lavori in alcune scuole superiori in vista dell'avvio dell'anno scolastico 2025/2026
CEAS "La Raganella" di Mirandola, oltre 2.400 studenti coinvolti nei progetti educativi nello scorso anno scolastico
I dati
CEAS "La Raganella" di Mirandola, oltre 2.400 studenti coinvolti nei progetti educativi nello scorso anno scolastico
Definito anche il programma per l'anno scolastico 2025/2026
Attività di spaccio segnalata da un cittadino con l'app "YouPol", arrestato 35enne
Controlli sulle strade
Attività di spaccio segnalata da un cittadino con l'app "YouPol", arrestato 35enne
L'uomo si trovava in un parco di Modena e aveva con sè dosi già pronte per la cessione di hashish, cocaina ed eroina
Rock’n Rulli and Friends, quando la musica diventa comunità
L'iniziativa
Rock’n Rulli and Friends, quando la musica diventa comunità
Giovedì 4 settembre alle 20.30 in piazza Sant’Agostino un concerto che unisce giovani, diversità e percussioni fatte a mano
"Io bambino zero", il ricordo degli anni della caccia alle streghe a San Felice. Davide Galliera racconta la sua verità sul caso dei diavoli della Bassa modenese
Il punto
"Io bambino zero", il ricordo degli anni della caccia alle streghe a San Felice. Davide Galliera racconta la sua verità sul caso dei diavoli della Bassa modenese
Negli anni ’90 tra Massa Finalese, Mirandola e San Felice alcuni bambini raccontarono di essere stati costretti a ucciderne altri in riti satanici dai genitori e dal parroco. Non era vero ma loro non sono mai più tornati a casa
Chiusa con quasi una settimana di anticipo la prima fase di lavori, riapre la Tangenziale "Rabin"
Traffico e viabilità
Chiusa con quasi una settimana di anticipo la prima fase di lavori, riapre la Tangenziale "Rabin"
La chiusura era prevista fino al 9 settembre, la seconda fase dei lavori prenderà il via nelle prossime settimane
Progetto "Polis", pergamena celebrativa consegnata ai sindaci di San Felice, Concordia, Camposanto e Ravarino
Il riconoscimento
Progetto "Polis", pergamena celebrativa consegnata ai sindaci di San Felice, Concordia, Camposanto e Ravarino
Le amministrazioni da loro guidate sono state tra le prime ad aver accolto il progetto di Poste Italiane
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
"Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Mondiali pallavolo, Italia da sogno: Polonia ko, ora la semifinale
Mondiali pallavolo, Italia da sogno: Polonia ko, ora la semifinale
Massimo Moratti "fuori dalla terapia intensiva", l'annuncio della moglie Milly
Massimo Moratti "fuori dalla terapia intensiva", l'annuncio della moglie Milly
Serie A, Roma-Lazio si giocherà domenica 21 settembre alle 12:30
Serie A, Roma-Lazio si giocherà domenica 21 settembre alle 12:30
F1, Piastri a Monza cerca l'ottava sinfonia: trionfo Leclerc a 9,00 su Sisal
F1, Piastri a Monza cerca l'ottava sinfonia: trionfo Leclerc a 9,00 su Sisal
Dubbi su Europa (Francia) e Stati Uniti (Fed): la nuova geografia dei mercati finanziari
Dubbi su Europa (Francia) e Stati Uniti (Fed): la nuova geografia dei mercati finanziari
Ghedina: "Cortina sconosciuta? Qualcuno ha fatto un'uscita infelice, è leggenda"
Ghedina: "Cortina sconosciuta? Qualcuno ha fatto un'uscita infelice, è leggenda"
Lo studio, baxdrostat riduce ipertensione non controllata o resistente
Lo studio, baxdrostat riduce ipertensione non controllata o resistente
Global Sumud Flotilla, Il Tempo: "Esclusi da conferenza M5S"
Global Sumud Flotilla, Il Tempo: "Esclusi da conferenza M5S"
Ceferin: "Israele fuori da coppe? Giocatori non possono fermare guerra". E su Milan-Como in Australia...
Ceferin: "Israele fuori da coppe? Giocatori non possono fermare guerra". E su Milan-Como in Australia...
Gaza, "in ultime 72 ore sfollate 70-80.000 persone". Idf: "Sventato complotto per assassinare Ben Gvir"
Gaza, "in ultime 72 ore sfollate 70-80.000 persone". Idf: "Sventato complotto per assassinare Ben Gvir"
A Roma il primo incontro tra i due volti della Libia in tre anni
A Roma il primo incontro tra i due volti della Libia in tre anni
West Nile, 75enne ricoverato a Brescia in condizioni critiche
West Nile, 75enne ricoverato a Brescia in condizioni critiche
La moglie di Froome: "Chris ha rischiato la vita nell'incidente"
La moglie di Froome: "Chris ha rischiato la vita nell'incidente"
Emilio Fede, Freccero: "Mai opportunista, fu cantore dei gesti berlusconiani"
Emilio Fede, Freccero: "Mai opportunista, fu cantore dei gesti berlusconiani"
Segreteria Pd, Piero De Luca: "Mi candido a guidare nuova fase in Campania"
Segreteria Pd, Piero De Luca: "Mi candido a guidare nuova fase in Campania"
Re Carlo e Harry, verso un faccia a faccia: "Possibile incontro ma in privato"
Re Carlo e Harry, verso un faccia a faccia: "Possibile incontro ma in privato"
Nautica, Stella (Confindustria Nautica): "65mo Salone consolida numeri 2024"
Nautica, Stella (Confindustria Nautica): "65mo Salone consolida numeri 2024"
Nautica, Zoppas: "Ice al Salone porta 150 compratori strategici da tutto il mondo"
Nautica, Zoppas: "Ice al Salone porta 150 compratori strategici da tutto il mondo"
Flotilla per Gaza, quattro politici italiani a bordo: "È in gioco l'umanità"
Cronaca
Flotilla per Gaza, quattro politici italiani a bordo: "È in gioco l'umanità"
Salis: "Salone e storia di Genova uniti per 65esima edizione"
Salis: "Salone e storia di Genova uniti per 65esima edizione"

Rubriche

Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
Glocal
Indagine Ocse: italiani popolo di ignoranti
Glocal - Secondo l'Ocse in Italia un adulto su quattro ha ridotte competenze cognitive.

SALUTE

Settembre d'oro, i ragazzi guariti dal cancro ricominciano dallo sport
Settembre d'oro, i ragazzi guariti dal cancro ricominciano dallo sport
Ginecologia mininvasiva, congresso Segi tra innovazione e formazione
Ginecologia mininvasiva, congresso Segi tra innovazione e formazione
In Italia 7 mln di caregiver familiari, molti rischiano sindrome da burnout
In Italia 7 mln di caregiver familiari, molti rischiano sindrome da burnout
Pronto a salpare da Palermo Velando, il progetto di velaterapia per ragazzi disabili
Pronto a salpare da Palermo Velando, il progetto di velaterapia per ragazzi disabili
Cistite, vaginite e uretrite, patologie che rovinano le vacanze e il rientro
Cistite, vaginite e uretrite, patologie che rovinano le vacanze e il rientro
Oms, oltre 1 mld di persone nel mondo convive con disturbi mentali
Oms, oltre 1 mld di persone nel mondo convive con disturbi mentali
Disagio psicologico per 1 adolescente su 7, cresce bisogno di servizi educativi
Disagio psicologico per 1 adolescente su 7, cresce bisogno di servizi educativi
Maschio o femmina, il sesso del nascituro è una scelta della mamma
Maschio o femmina, il sesso del nascituro è una scelta della mamma
Malattie rare, verso terapie mirate grazie all’analisi in 3D dei lisosomi
Malattie rare, verso terapie mirate grazie all’analisi in 3D dei lisosomi
Bellezza, il 'tagliando' per la ripartenza: biorigenerazione trattamento più richiesto
Colesterolo Ldl, per abbassalo in sviluppo nuova terapia con tripla combinazione 
Colesterolo Ldl, per abbassalo in sviluppo nuova terapia con tripla combinazione 
Aids, educazione sessuale e affettiva entra in classe con 'Back to school' di Anlaids
Aids, educazione sessuale e affettiva entra in classe con 'Back to school' di Anlaids

Sul Panaro on air

  • An error occurred:

    The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

    • ATTUALITÀ

    Omoda 5 Anniversary: il SUV che celebra stile, tecnologia e ambizione
    Omoda 5 Anniversary: il SUV che celebra stile, tecnologia e ambizione
    Land Rover Classic presenta la Defender V8 Churchill Edition
    Land Rover Classic presenta la Defender V8 Churchill Edition
    Mercato auto europa: luglio vola a +5,9%
    Mercato auto europa: luglio vola a +5,9%
    Tesla lancia la Nuova Model Y Performance
    Tesla lancia la Nuova Model Y Performance
    MINI JCW x Deus Ex Machina: due anime, un’unica passione
    MINI JCW x Deus Ex Machina: due anime, un’unica passione
    BMW Motorrad Vision CE 2: nuova era per la mobilità elettrica urbana
    BMW Motorrad Vision CE 2: nuova era per la mobilità elettrica urbana
    Euro 7: test sugli pneumatici e l’importanza di metodi di prova credibili
    Euro 7: test sugli pneumatici e l’importanza di metodi di prova credibili
    Audi Concept C: quando il design incontra l’essenzialità
    Audi Concept C: quando il design incontra l’essenzialità
    Formazione, Torrielli: "In 2024-26 22mila iscritti a Its, ora finanziamenti o rischio chiusura"
    Formazione, Torrielli: "In 2024-26 22mila iscritti a Its, ora finanziamenti o rischio chiusura"
    Gemini Home, novità Google per la casa intelligente
    Gemini Home, novità Google per la casa intelligente
    Antitrust, Google non dovrà vendere il browser Chrome
    Antitrust, Google non dovrà vendere il browser Chrome
    Halloween, Magicland: "Al via casting mostruoso per selezionare 200 futuri zombie e clown horror"
    Halloween, Magicland: "Al via casting mostruoso per selezionare 200 futuri zombie e clown horror"

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    Il contributo
    Famiglie, apre il bando per richiedere aiuto per l'acquisto dei libri scolastici
    Confermata anche per l’anno scolastico 2025/26 la concessione di sostegno economico per l’acquisto dei libri di testo
    Per i più piccoli
    A Bastiglia con il plogging bambini e bambine ripuliscono il paese
    Durante la camminata sono stati raccolti ben sei sacchi di rifiuti indifferenziati: vetro, plastica, bottiglie e carta
    Ricostruzione
    A Medolla il campanile torna al suo posto dopo 13 anni dal sisma Emilia
    La cella campanaria aveva resistito alle scosse, ma fu valutato che sarebbe stato più sicuro metterla a terra. Restaurata e privata della pesante guglia, ora è tornata al suo posto

    Curiosità

    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Curiosità
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Il ricordo
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Curiosità
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    Curiosità
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    E' la manifestazione Usa più importante dedicata alle specialità alimentari e all’innovazione del settore

    chiudi