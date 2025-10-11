Calcio, Serie C: il Carpi passa 1-3 sul campo del Bra, seconda vittoria consecutiva per i biancorossi
TABELLINO
Bra vs AC Carpi 1-3 (0-2)
Reti: 6′ Panelli (C), 41′ Cortesi (C), 53′ Baldini (B), 71′ Lombardi (C)
Bra (3-4-2-1): Renzetti; De Santis, Cannistrà, Sganzerla; Nesci (dall’83’ Cucciniello), Brambilla (dal 69′ La Marca), Tuzza, Pautassi; Baldini, Minaj; Di Biase (dal 74′ Dimatteo). A disposizione: Franzini, Menicucci, Rottensteiner, Chiesa, Morleo, Rabuffi, Corsi, Maressa, Lionetti, Chiabotto, Chianese. All. Nisticò
AC Carpi (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Panelli (dal 63′ Lombardi), Rossini; Verza (dal 63′ Rigo), Figoli (dal 74′ Pietra), Rosetti, Cecotti; Cortesi (dal 74′ Arcopinto), Casarini; Sall (dall’84’ Stanzani). A disposizione: Scacchetti, Perta, Pitti, Tcheuna, Visani, Toure, Mahrani, Forte. All. Cassani
Arbitro: Sig. Bozzetto sez. Bergamo/ Assistenti: Posteraro – Cerrato/ 4° Ufficiale Sig. Restaldo (Ivrea)/ Operatore FVS Sig. El Hamdaoui (Novi Ligure)
Ammoniti: Di Biase (B), Figoli (C), Panelli (C), Rossini (C)
Espulsi: /
Recupero: 0’ p.t.; 4’ s.t.
