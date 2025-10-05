Calcio, Serie C: il Carpi supera 2-0 il Perugia e aggancia la zona playoff
CARPI - Il Carpi supera 2-0 il Perugia nell'ottava giornata del Girone B di Serie C e aggancia momentaneamente la zona playoff: per i biancorossi, ora decimi in classifica a quota 11 punti, vanno a segno, entrambi nel primo tempo, Rossini e Casarini.
TABELLINO
AC Carpi vs Perugia 2-0 (2-0)
Reti: 24′ Rossini (C), 35′ Casarini (C)
AC Carpi (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Panelli, Rossini; Verza (dal 46′ Rigo), Figoli (dal 76′ Lombardi), Rosetti (dal 60′ Pietra), Cecotti; Cortesi (dal 60′ Stanzani), Casarini (dall’82’ Forte); Sall. A disposizione: Scacchetti, Perta, Pitti, Tcheuna, Visani, Toure, Arcopinto, Mahrani. All. Cassani
Perugia (3-5-2): Gemello; Rondolini (dal 46′ Bartolomei), Tozzuolo, Megelaitis; Calapai (dal 72′ Matos), Giunti, Torrasi, Manzari (dal 46′ Terrnava), Giraudo (dal 64′ Yabre); Kanoute, Giardino (dal 64′ Montevago). A disposizione: Moro, Nwanege, Brunori, Joselito, Broh, Tumbarello, Bacchin, Ogunseye. All. Ortolani
Arbitro: Sig. Gandino sez. Alessandria/ Assistenti: Singh – Skura/ 4° Ufficiale Sig. Nigro (Prato)/ Operatore FVS Sig. Tagliaferri (Faenza)
Ammoniti: Rondolini (P), Megelaitis (P), Rossini (C)
Recupero: 2’ p.t.; 5’ s.t.
