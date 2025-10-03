Cavezzo, investe con l’auto un capriolo e scappa
Questa mattina, venerdì 3 ottobre, la Polizia Locale di Cavezzo è intervenuta per il recupero di un capriolo investito lungo le strade del paese.
Grazie alla segnalazione di un cittadino, gli agenti hanno potuto soccorrere l’animale e, in attesa dell’arrivo dei volontari dell’associazione Il Pettirosso di Modena, lo hanno accudito e bendato per ridurne lo spavento.
Successivamente il capriolo è stato preso in carico dall’associazione per essere curato e trasferito in una struttura idonea al ricovero.
Purtroppo il conducente del veicolo non si è fermato: in situazioni come queste è fondamentale chiamare immediatamente i soccorsi per tutelare sia gli animali sia la sicurezza di chi transita sulla strada.
Dal Comune di Cavezzo arriva un sentito ringraziamento va al cittadino che ha prontamente segnalato l’accaduto, all’associazione Il Pettirosso per il prezioso aiuto e alla nostra Polizia Locale per il pronto intervento, a tutela non solo delle persone ma anche della fauna locale.
Ricordiamo che non è raro incontrare caprioli e altri animali selvatici nelle nostre campagne: prestare attenzione alla guida è importante non solo per la sicurezza di tutti, ma anche per preservare un patrimonio prezioso per il nostro territorio.
