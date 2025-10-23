Conad Nord Ovest insieme all’Associazione Angela Serra, oltre 22mila euro per la riqualificazione del Centro Oncologico Modenese

MODENA - Si è conclusa con un grande successo di partecipazione la campagna solidale promossa da Conad Nord Ovest insieme all’Associazione Angela Serra per la ricerca sul cancro, finalizzata a sostenere il progetto di riqualificazione e rinnovamento del Centro Oncologico Modenese (C.O.M.).

Grazie alla generosità dei clienti e all’impegno dei Soci Conad del territorio, sono stati raccolti 22.824 euro, destinati a migliorare gli ambienti del centro per offrire un’accoglienza più confortevole e umana a pazienti, familiari e operatori sanitari. La cerimonia di consegna del contributo si è svolta oggi, 23 ottobre, alla presenza delle rappresentanti dell’Associazione Angela Serra, dei soci Conad Nord Ovest e della direzione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. All’incontro erano presenti Luca Baldino, direttore generale AOU di Modena, Guido Paltrinieri, direttore rapporto soci Emilia Conad Nord Ovest con alcuni soci Conad, Giovanna Gregori, responsabile Sede Modena, Associazione Angela Serra, Francesca Cobianchi, Angela Serra, Giuseppe Longo, direttore Dipartimento Oncologia ed Ematologia, Massimo Dominici, direttore Oncologia Medica, Mario Luppi, direttore Ematologia.

Il risultato è il frutto di una duplice azione: la devoluzione del 10% del ricavato dalla vendita dei prodotti delle linee Piacersi, Sapori & Dintorni, Sapori & Idee, Verso Natura e Alimentum, e il contributo volontario dei clienti che hanno scelto di aggiungere alla propria spesa 1€ o multipli per sostenere l’iniziativa.

“Desidero ringraziare Conad e Angela Serra per la loro generosità – ha affermato Luca Baldino, direttore generale dell’AOU di Modena – e per la vicinanza che ci hanno dimostrato ancora una volta. Per noi è importante poter contare sul supporto delle Associazioni e di tutto il tessuto produttivo e imprenditoriale della Provincia a beneficio di tutti".

“Questo progetto rappresenta un esempio concreto di come la vicinanza alla comunità possa tradursi in gesti tangibili – dichiarano i soci Conad Nord Ovest di Modena –. La salute e il benessere delle persone sono valori che guidano quotidianamente il nostro lavoro, e poter contribuire a migliorare la qualità della vita di chi affronta un percorso oncologico è per noi motivo di grande orgoglio. Ancora una volta, la risposta dei clienti dimostra quanto sia forte il legame tra Conad e il territorio". “Siamo molto grati a Conad Nord Ovest per la sensibilità al progetto e naturalmente a tutti i cittadini che hanno deciso di sostenerci. I risultati di questa importante collaborazione sono stati straordinari – dichiarano Giovanna Gregori e Francesca Cobianchi, referenti dell’Associazione Angela Serra – Da quasi 40 anni siamo al fianco dei pazienti, della ricerca oncologica e delle strutture del servizio sanitario nazionale e, con il progetto di riqualificazione del Centro Oncologico Modenese, desideriamo offrire ambienti più accoglienti e funzionali, servizi più confortevoli e garantire alla nostra città un centro di eccellenza anche in futuro”.

Conad Nord Ovest conferma così il proprio ruolo di attore sociale radicato nei territori, capace di attivare relazioni, collaborazioni e progetti che rispondono ai bisogni concreti delle comunità. Dalla valorizzazione delle persone alla promozione di iniziative solidali, la Cooperativa continua a mettere in pratica un modello d’impresa che unisce sostenibilità economica e responsabilità sociale, restituendo valore e benessere ai territori in cui opera. Un impegno che ha subito incontrato l’Associazione Angela Serra, con la quale è stato possibile avviare un percorso di solidarietà che rappresenta un sostegno concreto per la comunità modenese e per tutti coloro che ogni giorno affrontano la difficile sfida della malattia oncologica.

