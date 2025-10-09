Concordia, anziana truffata e derubata di gioielli del valore di oltre 20mila euro

CONCORDIA - Truffa ai danni di un'anziana a Concordia. E' accaduto - come riporta "Il Resto del Carlino" - lo scorso martedì 7 ottobre, quando una donna sulla cinquantina, che parlava un perfetto italiano, si è presentata presso la sua abitazione in via Serracchioli, dicendo di essere in contatto con la figlia e di dover ritirare i gioielli che la signora conservava in casa per portarli in banca e farli assicurare. L'anziana ha, quindi, accompagnato la donna all'interno del proprio appartamento, dove le ha poi consegnato i preziosi monili.

A quel punto, la donna si è immediatamente allontanata, scomparendo in fretta. L'anziana ha, quindi capito di essere stata vittima di un raggiro e ha avvertito una delle figlie: ora è stata sporta denuncia ai Carabinieri di Concordia, che sono al lavoro per rintracciare l'autrice del furto. I gioielli sottratti hanno un valore complessivo di oltre 20mila euro.

