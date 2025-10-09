Concordia, anziana truffata e derubata di gioielli del valore di oltre 20mila euro
CONCORDIA - Truffa ai danni di un'anziana a Concordia. E' accaduto - come riporta "Il Resto del Carlino" - lo scorso martedì 7 ottobre, quando una donna sulla cinquantina, che parlava un perfetto italiano, si è presentata presso la sua abitazione in via Serracchioli, dicendo di essere in contatto con la figlia e di dover ritirare i gioielli che la signora conservava in casa per portarli in banca e farli assicurare. L'anziana ha, quindi, accompagnato la donna all'interno del proprio appartamento, dove le ha poi consegnato i preziosi monili.
A quel punto, la donna si è immediatamente allontanata, scomparendo in fretta. L'anziana ha, quindi capito di essere stata vittima di un raggiro e ha avvertito una delle figlie: ora è stata sporta denuncia ai Carabinieri di Concordia, che sono al lavoro per rintracciare l'autrice del furto. I gioielli sottratti hanno un valore complessivo di oltre 20mila euro.
-
Si fa consegnare da un’88enne gioielli e contanti con la truffa del finto incidente, arrestato 36enne
- Concordia, anziana truffata e derubata di gioielli del valore di oltre 20mila euro
- Finale Emilia, FdI: "La Regione prenda posizione sul futuro della discarica dopo il verbale di Arpae"
- Sperona una macchina e si dà alla fuga, automobilista fermato grazie ad un camionista
- Debutta "Platea", il nuovo festival di teatro partecipato a Mirandola e San Prospero
- Uccide la moglie e si toglie la vita, l'Associazione Casa delle Donne: "Violenza non risparmia le donne anziane"
- Calcio, Coppa Prima Categoria: il Cavezzo batte la Mirandolese ai rigori, Pol. Nonantola ok contro il Ravarino
- Mirandola, sabato 11 ottobre inaugura la mostra fotografica collettiva "Totem e tabù"
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
- Mirandola, il chiosco Liberty di piazza Mazzini riconsegnato alla città: inaugura sabato 20 settembre
- Malore nella notte, Poggio Rusco piange la morte della 20enne Eleonora Bagoli