Si fa consegnare da un’88enne gioielli e contanti con la truffa del finto incidente, arrestato 36enne
SASSUOLO - I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, coadiuvati dal personale della Compagnia di Sassuolo, hanno tratto in arresto un 36enne, originario di Napoli, colto in flagranza mentre tentava di riscattare il provento di una truffa consumata ai danni di un’anziana pensionata. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio del 7 ottobre nel comune di Maranello. Il 36enne si è presentato presso l’abitazione di una donna vedova di 88 anni, precedentemente contattata telefonicamente da uno sconosciuto che, spacciandosi per un avvocato, aveva richiesto un ingente risarcimento per un sinistro stradale che vedeva coinvolto il figlio della vittima. In buona fede, l’anziana ha consegnato all’uomo monili in oro per un valore di circa 11.000 euro e 300 euro in contanti. I Carabinieri, intervenuti tempestivamente, hanno arrestato il truffatore e recuperato l’intera refurtiva, che è stata immediatamente restituita alla vittima.
Al termine dell’udienza di convalida presso il Tribunale di Modena, è stata disposta nei confronti dell’arrestato la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza. Sul tema delle truffe in danno di anziani proseguiranno, anche nei prossimi giorni, gli incontri informativi promossi dal Comando Provinciale Carabinieri di Modena. Oltre alla truffa del finto incidente stradale, in questi ultimi giorni si stanno registrando altri raggiri, tra i quali quello del sedicente medico che comunica all’anziana vittima il ricovero improvviso di un parente, per il quale viene richiesto un importante contributo economico, necessario all’acquisto di medicinali non disponibili nelle strutture ospedaliere.
- Carpi, giovedì 9 ottobre fontana verde per la sindrome Pans/Pandas
- Si fa consegnare da un'88enne gioielli e contanti con la truffa del finto incidente, arrestato 36enne
- Scomparsa di Davide Malavasi, il cordoglio dell'ASD Nuova Modena Darts
- Furto nella notte in un bar, 23enne arrestato dalla Polizia di Stato
- Sei lavoratori in nero scoperti in un risto-bar nel modenese
- Carcere di Modena, entreranno in servizio 56 nuovi agenti
- Giornate Fai d'Autunno, a Modena visite a Palazzo Ducale, Orto botanico e Chiesa di San Vincenzo. A Pavullo alla Riserva di Sassoguidano
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
- Mirandola, il chiosco Liberty di piazza Mazzini riconsegnato alla città: inaugura sabato 20 settembre