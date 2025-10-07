Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
Da 'maestro jedi' delle startup a papà di Chatgpt, i segreti dietro il successo di Sam Altman

(Adnkronos) - Fino a qualche anno fa l'idea di un'intelligenza artificiale capace di imitare la mente umana sembrava fantascienza, eppure oggi centinaia di milioni di utenti usano ChatGPT. Dietro questa rivoluzione c'è un ragazzo del Missouri che sognava la Silicon Valley e a che a 40 anni ha già vissuto tantissime vite. Sam Altman era solo un bambino quando i suoi genitori gli regalarono un computer e lui si trasformò in un programmatore autodidatta, a 26 anni lo chiamavano 'Startup Yoda' e a 30 anni aveva già fondato OpenAI, il laboratorio di ricerca che ha creato ChatGPT. Ora dalla penna del giornalista Pier Luigi Pisa arriva 'Valeva la pena tentare', un libro che racconta la storia di Altman e come questa si intreccia a quella dei più importanti personaggi della rivoluzione tecnologia, da Steve Jobs a Elon Musk. "L’idea di scrivere un libro è stata determinata da una sorta di urgenza, il fatto che non ci fossero libri che raccontassero Sam Altman, oggi volto dell’intelligenza artificiale. Pensavo ci fosse la necessità di fare un ritratto", dice all'Adnkronos Pier Luigi Pisa. Durante la stesura, spiega il giornalista, Ekon Musk "ha fatto causa a OpenAi per aver tradito i suoi scopi originari, quelli di essere una no profit. Questo ha fatto sì che uscissero email e documenti che permettono di raccontare la storia mentre si sta facendo. Abbiamo saputo adesso come è nata OpenAi e che nella prima email Sam Altman citava il Progetto Manhattan, dimostrando che c'era una volontà precisa di accostare il loro progetto sull'intelligenza artificiale e quello che portò alla bomba atomica". Nato nel 1985, Sam Altman è riuscito a diventare il simbolo mondiale dell'intelligenza artificiale, nonostante "non abbia scritto una riga di codice di Chatgpt", dice Pisa. "Sam Altman ha tanti volti, è indecifrabile, non ti dà mai la sensazione di poterlo capire fino in fondo, ha sempre questo aspetto composto da bravo ragazzo, non perde mai la pazienza, non dà mai l’impressione di essere in difficoltà", continua. La sua popolarità non raggiunge al momento quella di personaggi come "Steve Jobs, Mark Zuckerberg o Bill Gates ma nell’opinione pubblica sta scalando velocemente le posizioni delle persone più note al mondo in ambito tech", spiega l'autore. Attraverso i racconti di chi lo conosce e i documenti emersi e citati in 'Valeva la pena tentare', è chiaro che Altman abbia notevoli capacità strategiche. "La sua prima startup - ricorda Pier Luigi Pisa - non è un successo, ma lui ha 20 anni, è andato a trattare con i giganti delle tech e riesce a imporsi come presidente di Y Combinator, l’acceleratore più importante d’America. Ha una capacità forte pur non essendo un vero innovatore. Non ha scritto una riga di codice di ChatGpt, non si è sporcato le mani, ma è stato l’abile stratega che è riuscito a commercializzare questo prodotto applicando tutto quello che aveva imparato nel mondo startup a un laboratorio che doveva essere no profit e che lui è riuscito a rendere un’azienda che ora vende prodotti e si prepara a permeare tutti gli ambiti della società".  Nel libro Sam Altman è raccontato a tutto tondo. Dall'infanzia nel Missouri, alla fondazione a soli 19 anni di Loopt, un'applicazione mobile di social networking basata sulla geolocalizzazione. Poi il fallimento, l'entrata nell'acceleratore di startup 'Y Combinator' e la nomina a presidente. "La parte più importante è tutto quello che avviene prima di ChatGpt, non dopo. Rimettere insieme quei pezzi del passato, aiuta le persone a capire non solo il futuro che ci attende ma su quali basi si poggia una ricerca così smodata del profitto, del vendere un prodotto", dice Pier Luigi Pisa. Nel dicembre 2015, Altman ha co-fondato OpenAI insieme a personaggi di spicco come Elon Musk, Jessica Livingston e Peter Thiel. Si tratta di un'organizzazione di ricerca fondata con l'obiettivo di promuovere e sviluppare un'intelligenza artificiale amichevole a beneficio dell'umanità. Tra gli investitori, oltre a Elon Musk, Microsoft e Amazon Web Services. Nel team i migliori ricercatori sul tema proprio come era successo negli anni '40 per il Progetto Manhattan, il programma atomico statunitense che ha portato alle bombe di Hiroshima e Nagasaki. In questo caso però, proprio perché Sam Altman è consapevole di avere tra le mani una tecnologia potenzialmente devastante, lo scopo è fare del bene e aiutare l'umanità. Da lì nascerà ChatGpt. L'ambizione di Sam Altman ha incontrato un successo inaspettato, fiumi di denaro e il timore globale di una tecnologia fuori controllo. Mentre OpenAI insegnava alle macchine a ragionare, e si trasformava in un potente colosso tech, all’interno dell’azienda si sono consumati drammi profondamente umani: battaglie di potere, tradimenti, addii dolorosi.  In 'Valeva la pena tentare' Pier Luigi Pisa intreccia la storia personale e professionale di Sam Altman a grandi eventi del passato. Capitolo dopo capitolo, il lettore si trova di fronte alla storia della nascita dell'Università di Stanford, a Oppenheimer e la bomba atomica, agli esordi di Steve Jobs. "Le intuizioni di OpenAi si basano su tante ricerche, sono frutto di tensioni e ambizioni. Le storie laterali che ho scelto - spiega l'autore - sono tutti semi di un progresso che accompagnano l’ascesa di OpenAi. Il libro è aperto a tutti, non volevo trasformarlo in un testo di nicchia. Per questo tutte le storie che ho scelto raccontano non solo questa tecnologia, ma soprattutto gli esseri umani che ci sono dietro. Sono storie emblematiche, che mettono in luce le debolezze degli esseri umani". Tra queste, per esempio, un breve excursus nel gioco da tavolo Go e dei motivi che hanno portato a utilizzarlo per sviluppare un'intelligenza artificiale. Dopo anni di tentativi, è stato AlphaGo di Google il primo software capace di battere un maestro umano. "Dobbiamo ricordarci che in quel caso non è un macchina a battere un uomo, ma tutte le persone che hanno lavorato a quel software. Per arrivare alla singola intuizione umana, centinaia di persone hanno dovuto mettersi insieme. E così oggi quando ci interfacciamo a ChatGpt, ci stanno rispondendo secoli di umanità", spiega l'autore del saggio. Conoscere meglio Sam Altman ci porta a capire meglio cosa c'è dietro ChatGpt e immaginare con più chiarezza il futuro. "Un esempio è la generazione dei video. La tecnologia che oggi consente di replicare qualsiasi persona reale o di fantasia dà la possibilità alla disinformazione di crescere. Non sappiamo più cosa sia vero e cosa non lo sia. E il problema è che se non crediamo più a niente, a soffrire sono l'informazione e la democrazia. Come facciamo a prendere scelte liberali se viviamo in questo contesto falsato?", si chiede Pier Luigi Pisa. "OpenAi vuole aprire un social, dare la possibilità di fare acquisti online, fare un device che si può indossare e portare con sé, entrare nella produzione di video hollywoodiani. Vuole essere ovunque. Bisogna essere consapevoli per gestire le rivoluzioni più profonde che arriveranno", conclude il giornalista. (di Corinna Spirito)  [email protected] (Web Info)
Mirandola, ad aggiudicarsi il Palio del Pettine 2025 è la frazione di Gavello
Il riconoscimento
Mirandola, ad aggiudicarsi il Palio del Pettine 2025 è la frazione di Gavello
Si è chiusa con un grande successo di pubblico e partecipazione l’undicesima edizione
Emilia-Romagna, la Regione: "Nessuna morte in ambulanza a causa di errati codici di attribuzione"
Salute
Emilia-Romagna, la Regione: "Nessuna morte in ambulanza a causa di errati codici di attribuzione"
I casi con codice bianco, verde o giallo che hanno portato a un esito mortale nel 2024 sono stati 554: nella stragrande maggioranza dei casi situazioni cliniche già compromesse, spiega l'assessore Fabi
Modena, sindacato di Polizia Silp Cgil: "Per dare sicurezza servono incrementi di risorse strutturali"
L'osservazione
Modena, sindacato di Polizia Silp Cgil: "Per dare sicurezza servono incrementi di risorse strutturali"
"Gli ultimi eventi delittuosi avvenuti in città alzano l’allarme nella cittadinanza che chiede maggiore sicurezza alle istituzioni" si legge nella nota
Modena, alla Camera di Commercio il seminario "Leadership e parità di genere: sfida culturale"
L'iniziativa
Modena, alla Camera di Commercio il seminario "Leadership e parità di genere: sfida culturale"
Appuntamento mercoledì 15 ottobre 2025, dalle ore 15.00 alle 18.00
Carpi, temporaneo restringimento in via Roosevelt tra via Lago d’Idro e via Martiri di Fossoli
Lavori in corso
Carpi, temporaneo restringimento in via Roosevelt tra via Lago d’Idro e via Martiri di Fossoli
L'intervento prosegue con la posa degli autobloccanti drenanti al centro della strada
San Prospero, mozione per l'istituzione di una commissione d'inchiesta respinta: il consigliere Ferrari lascia la maggioranza
Politica
San Prospero, mozione per l'istituzione di una commissione d'inchiesta respinta: il consigliere Ferrari lascia la maggioranza
E' accaduto nel corso di un Consiglio comunale molto teso che si è svolto nella serata di ieri, lunedì 6 ottobre
San Felice, un incontro per spiegare le piattaforme online
L'iniziativa
San Felice, un incontro per spiegare le piattaforme online
"Il tempo libero digitale: esplorare attraverso le piattaforme online" è il titolo della conferenza che si svolgerà lunedì 13 ottobre
Concordia, il ricavato di "Non è il Pork Factor" consegnato a sostegno di progetti solidali
La solidarietà
Concordia, il ricavato di "Non è il Pork Factor" consegnato a sostegno di progetti solidali
A beneficiarne, il reparto di Oncologia Pediatrica dell’ospedale di Modena, la scuola materna "Muratori" di Concordia e l'associazione "La Lucciola"
Mirandola, contributi per l'installazione di sistemi di videosorveglianza, allarmi, inferriate e porte blindate
Sicurezza
Mirandola, contributi per l'installazione di sistemi di videosorveglianza, allarmi, inferriate e porte blindate
È stato pubblicato il bando finanziato con 50mila euro di fondi comunali
Bomporto, la maggioranza chiede risposte sulla variante di Sorbara
Traffico e viabilità
Bomporto, la maggioranza chiede risposte sulla variante di Sorbara
La sua realizzazione permetterebbe di snellire il traffico attualmente presente sulla Canaletto
Controlli di Polizia Locale e Carabinieri a Mirandola, due persone segnalate per uso di sostanze stupefacenti
Controlli sulle strade
Controlli di Polizia Locale e Carabinieri a Mirandola, due persone segnalate per uso di sostanze stupefacenti
Identificate 37 persone ed effettuate verifiche su 16 veicoli, con 14 conducenti sottoposti a test etilometrico
Lupi in pianura, la vicesindaca di Modena: "Controlli, misure preventive e sensibilizzazione dei cittadini"
Da sapere
Lupi in pianura, la vicesindaca di Modena: "Controlli, misure preventive e sensibilizzazione dei cittadini"
Francesca Maletti è intervenuta in Consiglio comunale in risposta ad un’interrogazione del consigliere Pd Alberto Bignardi
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti

