Da Team Enjoy un defibrillatore per il circolo Cibeno Pile a Carpi
Il circolo Cibeno Pile potrà presto contare su un nuovo defibrillatore, a disposizione non solo dei soci e degli utenti abituali, ma anche di tutti i residenti del quartiere. L’apparecchio è stato donato da Team Enjoy, nell’ambito del progetto di cardioprotezione avviato dall’associazione per ridurre i rischi legati all’arresto cardiaco improvviso nelle comunità di Carpi, Modena, Formigine e Nonantola.
L’acquisto è stato possibile grazie al ricavato dell’evento “Rock’n’pizzica”, organizzato il 13 settembre dal circolo insieme a Team Enjoy, a cui l’associazione ha poi aggiunto ulteriori fondi per coprire l’intero costo del dispositivo.
La cerimonia di consegna si è svolta giovedì 2 ottobre in Municipio: il defibrillatore è stato simbolicamente affidato da Nicola Ortugno, presidente e fondatore di Team Enjoy, a Graziano Metadelli, presidente del circolo Cibeno Pile. All’incontro erano presenti anche l’assessora comunale alle Politiche sociali Tamara Calzolari, alcune rappresentanti del circolo (Rita Saetti e Anna Maria Cipolletta), nonché Luca Gherardi, tecnico del 118 di Modena e del pronto soccorso di Carpi, impegnato nel progetto “Scuole & Dae”.
Il nuovo dispositivo sarà inserito nella rete regionale dei defibrillatori (DAE) e segnalato nell’app RespondER, così da permettere a chi la utilizza di individuare immediatamente il punto più vicino in caso di emergenza (info su: www.118er.it/dae).
Team Enjoy è un’associazione impegnata da anni nell’umanizzazione dei reparti pediatrici e nella donazione di strumenti sanitari per rendere più sicure le cure dei bambini. Attraverso spettacoli, iniziative sportive e musicali, raccoglie fondi destinati a progetti di solidarietà che migliorano la qualità della vita dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. Tra le attività principali c’è anche la promozione della cardioprotezione: intervenire subito con rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione, infatti, aumenta enormemente le probabilità di sopravvivenza. Fin dalla sua nascita l’associazione ha realizzato interventi di questo tipo, a partire dal primo progetto a Baggiovara, fino ad arrivare quest’anno alla donazione di quattro nuovi defibrillatori, collocati a Carpi, Modena, Formigine e Nonantola.
LEGGI ANCHE
Policlinico di Modena, in Pediatria i supereroi del Team Enjoy
- Violentata sulla ciclabile, Platis chiede risposte immediate. Gasparri presenta interrogazione parlamentare sul caso
- Da Team Enjoy un defibrillatore per il circolo Cibeno Pile a Carpi
- La migrazione degli uccelli selvatici verso sud, due giorni di avvistamenti a Nonantola
- Sciopero nazionale, venerdì 3 ottobre disagi e rallentamenti nei servizi sanitari modenesi
- Due nuovi angiografi per l’Emodinamica dell’Ospedale Civile di Baggiovara
- Cgil Modena, venerdì 3 ottobre sciopero generale in difesa della Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza
- "Sogni, cinema e illusioni", la mappa dei luoghi e dove parcheggiare a Tresigallo
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Ceste del pane vuote con insetti e carenze igieniche nel deposito alimenti, sanzionato panificio nella Bassa
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord