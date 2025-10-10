Delegazioni da tutta Italia a Ravarino nel nome della pera

RAVARINO - Da tutta Italia per il Summit della Pera che si tiene domenica 12 ottobre, a Ravarino, nell’Ambito dell’Ottobre Ravarinese dedicato alla riscoperta e alla valorizzazione di questo frutto antico tanto legato alla nostra storia e alla nostra cultura. L’iniziativa, la prima nel suo genere, è nata da una proposta del giornalista dendrogastronomico Carlo Mantovani e ha trovato realizzazione nella seconda edizione dell’Ottobre Ravarinese: nel Teatro di Ravarino, dalle 9.30, interverranno i rappresentanti di iniziative e manifestazioni dedicate alla pera provenienti dall’Emilia-Romagna e anche da altre regioni: Piemonte, Marche, Trentino-Alto-Adge e Basilicata.

Ciascuno porterà la propria esperienza di tutela a valorizzazione di diverse varietà, tra cui: la “Pera Signora” della Basilicata, la “Pera Angelica” di Serrungarina, la “Pera volpina” di Brisighella, la “Pera Ossa” di Grizzana Morandi, la “Pera Madernassa” del Piemonte. All’evento partecipano anche Comuni e Pro loco che organizzano feste che celebrano più varietà, come le feste della Pera di Renazzo e Galliera. L’evento è stato accreditato anche come seminario formativo dell’Ordine dei giornalisti.

“Questa giornata - spiega l’assessore alla Promozione del Territorio del Comune di Ravarino, Moreno Gesti - rappresenta il cuore dell’edizione 2025 dell’Ottobre Ravarinese; al convegno in teatro si affiancherà la festa in piazza “Per&Marronfest” con sapori autunnali, il mercatino degli hobbisti e le specialità degli ambulanti di Campagna Amica”.

Sabato 11 ottobre si terrà l’iniziativa “PerEducare al rispetto dell’ambiente, un pomeriggio dedicato alla pulizia di fossi, parchi e aree verdi a cura dei Volontari di Educazione Ambientale. L’Ottobre Ravarinese prosegue per l’intero mese con iniziative relative ad alimentazione e salute, una serata dedicata a Pere e Lambrusco e la presentazione di un libro sulla tradizione della Paviera. Innumerevoli le ricette eno-gastronomiche a base di pera che bar, forni, pizzerie e ristoranti propongono per tutto l’arco del mese.

