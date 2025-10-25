Delitto Saman Abbas, il fratello avvia il pignoramento ai parenti condannati
REGGIO EMILIA - l fratello di Saman Abbas ha avviato, tramite i propri legali, le azioni esecutive verso i beni di tutti e cinque i parenti imputati, tra cui i genitori, e condannati in appello per l'omicidio della sorella e a risarcirlo.
La 18enne pachistana è stata uccisa nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 a Novellara di Reggio Emilia e il suo cadavere è stato trovato sepolto in un casolare poco distante, un anno e mezzo dopo.
Parte civile contro i suoi parenti e testimone dell'accusa, il fratello ha ottenuto dai giudici di appello una provvisionale di 50mila euro.
Il giovane, ora 20enne, in primo grado non fu ritenuto credibile, mentre la Corte di Appello ha valutato la sua ricostruzione come come coerente.
Tra i beni compresi nel pignoramento risulta anche una piccola somma sul conto corrente del padre Shabbar Abbas, detenuto nel carcere di Modena dove svolge lavori a turno. Shabbar è stato condannato all'ergastolo come la moglie Nazia Shaheen e i due cugini di Saman, Noman Ulhaq e Ikram Ijaz, anche loro condannati all'ergastolo in appello (dopo l'assoluzione in primo grado) e portati in carcere, mentre lo zio Danish Hasnain ha avuto una pena di 22 anni.
Intanto i condannati stanno depositando i ricorsi in Cassazione: lo hanno già fatto padre, madre e zio; attesi i due cugini nei prossimi giorni.
Leggi anche: Delitto Saman: tutti colpevoli, ergastolo anche per i cugini
- Castelfranco Emilia, grande successo per l'iniziativa dell'Ottobre Rosa "Passi di Prevenzione"
- Rubano il cellulare e chiedono il riscatto di 100 euro: arrestati
- Fondo per l'affitto, nel Distretto Ceramico finanziate tutte le domande comprese quelle del 2024
- Bondeno, taglio del nastro per la nuova filiale dell’agenzia di assicurazioni ferrarese “Il Castello”
- Delitto Saman Abbas, il fratello avvia il pignoramento ai parenti condannati
- Martedì 28 ottobre circolazione sospesa sul ponte dell’Uccellino per asfaltatura
- Polemica sullo sfratto "violento" a Bologna, Rifondazione Comunista: "L'episodio racconta una regione in crisi abitativa"
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Mirandola, truffa per ricevere appalti anche se non iscritto alla White List: imprenditore rischia il processo
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- Torna il cinema a Mirandola: il programma delle proiezioni per la stagione 2025/2026