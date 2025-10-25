Domenica 26 ottobre nuova manifestazione per la sicurezza a Modena
MODENA - Domenica 26 ottobre, alle 10, il Comitato “Modena merita di più” promuove una nuova manifestazione pubblica per la sicurezza e la vivibilità urbana.
Il corteo partirà dalla Palazzina Pucci e attraverserà alcune zone "calde" come l'R-Nord e il Parco XXII Aprile per poi tornare al punto di partenza".
Come spiega il comitato, "Vogliamo avere il diritto di vivere e camminare senza paura in città, senza paura di aggressioni, spaccio, risse o violenze. Chiediamo risposte subito. Modena non può rassegnarsi al degrado né accettare la paura come normalità".
Il Comitato invita cittadini, associazioni e le istituzionali a partecipare.
Leggi anche: Modena, si riunisce il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica: movida e centro, nuove ordinanze e più controlli
- Scontro tra auto e furgone, feriti i conducenti
- Domenica 26 ottobre nuova manifestazione per la sicurezza a Modena
- Sfratto "violento" a Bologna, il sindaco Lepore: "Il Governo non vuole affrontare l'emergenza abitativa"
- Rifiuti, dal 27 ottobre carta e plastica solo nei cassonetti nelle zone Gramsci e “Musicisti” a Modena
- Castelfranco Emilia, grande successo per l'iniziativa dell'Ottobre Rosa "Passi di Prevenzione"
- Rubano il cellulare e chiedono il riscatto di 100 euro: arrestati
- Fondo per l'affitto, nel Distretto Ceramico finanziate tutte le domande comprese quelle del 2024
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Mirandola, truffa per ricevere appalti anche se non iscritto alla White List: imprenditore rischia il processo
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- Torna il cinema a Mirandola: il programma delle proiezioni per la stagione 2025/2026