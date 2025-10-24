Fallout Day 2025: Bethesda celebra la saga tra anniversari, espansioni e nuovi contenuti
(Adnkronos) - Bethesda Game Studios ha scelto la Giornata di Fallout per svelare un’ondata di aggiornamenti dedicati all’universo post-atomico più amato del videogioco. Una celebrazione che abbraccia passato, presente e futuro della serie, con riedizioni, espansioni e contenuti inediti che faranno felici veterani e nuovi giocatori. Il momento più importante è stato senza dubbio l’annuncio di Fallout 4 Anniversary Edition, in arrivo il 10 novembre 2025 per celebrare il decimo anniversario del titolo. Questa versione includerà tutti i sei add-on ufficiali, oltre 150 contenuti del Creation Club e un nuovo menu Creazioni integrato nel gioco, che renderà più semplice scoprire e scaricare mod e aggiunte direttamente su console e PC. Il titolo sarà disponibile su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Steam e PC, con un Anniversary Upgrade previsto sulle stesse piattaforme. Bethesda ha inoltre confermato che Fallout 4 approderà anche su Nintendo Switch 2 nel corso del 2026, aprendo così il Commonwealth a un nuovo pubblico di esploratori. Ma la nostalgia non si ferma qui. Fallout: New Vegas, il leggendario capitolo sviluppato da Obsidian Entertainment, festeggia quindici anni e per l’occasione riceve un’edizione da collezione in tiratura limitata: il 15th Anniversary Bundle. Disponibile per il preordine dal 23 ottobre sul Bethesda Gear Store, la confezione fisica include la Ultimate Edition del gioco per PC e una serie di oggetti esclusivi, tra cui una statua del Securitron Victor, spille, toppe e una scatola rétro dal fascino radioattivo. Un tributo all’iconico viaggio nel Mojave che ha ridefinito il concetto di gioco di ruolo open world. Anche Fallout Shelter, il gestionale mobile che ha conquistato milioni di giocatori, si prepara a un’evoluzione significativa. Bethesda ha infatti annunciato l’arrivo delle stagioni, che introdurranno Vault temporanei con temi, sfide e ricompense uniche ispirate agli esperimenti della Vault-Tec. Un modo per rinnovare l’esperienza del gioco e mantenere viva la sua community dopo oltre un decennio. Chi invece preferisce esplorare le lande online troverà pane per i propri denti in Fallout 76: Sorgenti Brucianti, la nuova espansione in arrivo il 2 dicembre. Ambientata in una regione arida dell’Ohio, l’espansione introduce nuovi eventi pubblici, creature come i temibili deathclaw del deserto e un sistema di caccia alle taglie che permetterà ai giocatori di inseguire criminali bizzarri e pericolosi. A guidare la nuova storyline sarà il Ghoul, interpretato da Walton Goggins, che riprende il ruolo direttamente dalla serie televisiva Fallout di Prime Video. L’aggiornamento segnerà anche un passo avanti tecnico per il titolo, con una versione nativa per Xbox Series X|S e PlayStation 5 prevista per l’inizio del 2026. [email protected] (Web Info)
