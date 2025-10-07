Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, il ritorno di un classico senza tempo
(Adnkronos) - Ci sono giochi che, più che semplici prodotti d’intrattenimento, diventano pietre miliari nella storia del medium. Final Fantasy Tactics è uno di questi. Uscito originariamente nel 1997 in Giappone e l’anno successivo in Nord America, il titolo non raggiunse mai l'Europa fino al 2007, quando Square Enix ne pubblicò una versione rinnovata per PSP, War of the Lions, dotata di supporto widescreen, nuove cutscene e una modalità multiplayer inedita. A distanza di quasi trent’anni, The Ivalice Chronicles arriva come una remaster che sembra più un remake vista la mole di novità: questa nuova edizione rappresenta senza ombra di dubbio la versione definitiva per vivere o riscoprire Final Fantasy Tactics, con un insieme di migliorie tecniche e strutturali che ne rinnovano l’esperienza senza snaturarla. Al centro di tutto resta una storia che, ancora oggi, ha pochi eguali per complessità politica, sfumature morali e capacità di coinvolgere. Ambientato pochi anni dopo la conclusione della “Guerra dei cinquant’anni”, il gioco ci catapulta in un regno in bilico: il sovrano è morto lasciando un erede ancora in fasce, e le grandi casate nobiliari cominciano a muovere le loro pedine per contendersi il trono. È l’inizio del conflitto che travolge il giovane Ramza Beoulve, destinato a diventare una figura chiave nel destino del regno di Ivalice. La forza del racconto non sta solo nella dicotomia tra le due fazioni principali, ma nella moltitudine di interessi, intrighi e personaggi che animano ogni sfumatura della trama, costruendo un mosaico narrativo ricco e imprevedibile, capace di tenere alta la tensione dall’inizio alla fine. Una delle innovazioni più evidenti di The Ivalice Chronicles è l’introduzione del doppiaggio integrale. Le fitte sequenze di dialoghi, un tempo affidate a interminabili finestre di testo, trovano ora nuova vita grazie alle voci di Joe Pitts (Ramza), Greg Lowe (Delita), Emily Carey (Alma) e Ben Starr (Dycedarg), insieme a un cast corale che riesce a infondere profondità e carisma ai personaggi. Per chi fatica a immergersi in lunghi blocchi testuali, l’effetto è quasi terapeutico: la narrazione scorre con un ritmo più naturale e cinematografico, rendendo più accessibili le intricate vicende politiche del gioco. Dispiace che il gioco non sia stato tradotto in italiano, nemmeno i testi: questa mancanza può far perdere diverse sfumature dell'ottima trama a chi non padroneggia una delle lingue disponibili (inglese, francese, giapponese, tedesco). Un titolo tattico vive e muore sulla qualità del suo sistema di combattimento, e sotto questo profilo The Ivalice Chronicles dimostra quanto l’opera originale fosse avanti sui tempi. Il gioco conserva la struttura a turni e la profondità strategica che hanno reso celebre il gioco, ma introduce una serie di accorgimenti moderni che migliorano la fruibilità senza compromettere l’essenza. La possibilità di accelerare le animazioni dei turni avversari, di salvare a metà battaglia o di scegliere fra tre livelli di difficoltà (Squire per i neofiti, Knight come impostazione standard e Tactician per i veterani) rende l’esperienza più flessibile e accessibile a ogni tipo di giocatore. Interessante anche la scelta, già all’avvio, tra la versione “moderna” e quella fedele all’edizione originale del 1997, un tocco di rispetto verso la storia che farà la gioia dei puristi. Sul fronte tecnico, il titolo nasce più da una necessità di ricostruzione che da un desiderio di stravolgimento visivo. Le texture e i modelli sono stati upscalati, il supporto widescreen è ormai uno standard, ma non ci si trova davanti a un rifacimento spettacolare in stile Final Fantasy VII Remake. Piuttosto, si tratta di una presentazione pulita, curata e rispettosa, in cui le migliorie sonore e la chiarezza dell’interfaccia moderna fanno la differenza. Non tutto il materiale aggiuntivo di War of the Lions è stato riproposto, dato che l’obiettivo principale del team è stato ricreare fedelmente la versione PS1. Tuttavia, tra i nuovi elementi e i miglioramenti strutturali, questa rimane la versione più completa e raffinata mai pubblicata. Le sfumature della narrazione trovano nuova forza nella recitazione vocale, il gameplay tattico brilla come non mai, e la direzione artistica, pur datata, mantiene un fascino unico e inconfondibile. Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles non è solo un ritorno: è un atto d’amore verso un capolavoro. Che siate veterani desiderosi di rivivere uno dei migliori esponenti del genere, o curiosi pronti a scoprire un classico per la prima volta, questa è l’occasione perfetta. La leggenda di Ramza Beoulve torna a splendere, più accessibile che mai. Formato: PS5 (versione testata), PS4, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC Editore: Square Enix Sviluppatore: Square Enix Voto: 9 [email protected] (Web Info)
- Stupro a San Damaso, tre mesi prima un'altra aggressione sulla ciclabile
- Economia e lavoro in Emilia-Romagna, prosegue una sostanziale stagnazione della crescita
- A Castelfranco Emilia torna "SFIDE – Festival della Sconfitta"
- Stupro a San Damaso, "Patto per il Nord": "Basta impunità, servono giustizia vera e certezza della pena"
- Ciclismo, le immagini della partenza da Mirandola del Giro dell'Emilia 2025 - FOTOGALLERY
- Nel modenese tra il 2014 e il 2024 aumentano i ristoranti, ma calano i bar
- "Un tè alle dieci", a San Prospero tornano gli appuntamenti promossi dall’associazione "I Talenti di Minerva"
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
- Mirandola, il chiosco Liberty di piazza Mazzini riconsegnato alla città: inaugura sabato 20 settembre
La buona notizia
L'opportunitàNovi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45
Il finanziamentoLiquidati i risarcimenti per i danni da grandine a San Felice
Erogati quasi 400 mila euro a 110 aventi diritto
La storiaContratto stipulato per Torre Borgo, nuovi cantieri in corso a San Felice
Il 24 settembre scorso è stato firmato con la ditta RE.CO. Costruzioni di San Possidonio il contratto per il restauro e il miglioramento antisismico della struttura, che costerà 700 mila euro
Curiosità
SaluteNasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
L'avvenimentoEcco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
Il caso"No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
I datiMercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
ArtePer la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
La rassegnaA Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
CulturaConcorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
La storiaTra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
La rassegnaDa Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
La storiaDichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"