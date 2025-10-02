Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L’APPELLO
Gattini orfani, gatti adulti e terminali in cerca di casa! Ammonta a più di 100 il numero degli attuali recuperi sul territorio portati al centro di primo soccorso per gatti presso il canile di Mirandola. Si tratta di cuccioli tra i 15 giorni e i quattro mesi di vita, abbandonati prima che mamma gatta li svezzasse o recuperati incidentati vaganti sul territorio. L’ultimo caso proprio di una gattina incidentata che al momento non fa la pipì in autonomia. Quest'anno i gatti con vescica neurologica recuperati nel centro mirandolese sono stati 5!
Il problema del randagismo felini è un problema serio, soprattutto pensando alle numerose cucciolate casalinghe in circolazione che vengono affidate senza controlli. Facciamo un accorato appello a chi ha gatte gravide o gatti non sterilizzati di prendere coscienza della cosa.
Altra accortezza importante: se si trova una cucciolata vagante, non è sempre un abbandono. La mamma potrebbe essere nei paraggi in cerca di cibo. I gattini piccoli non vanno toccati perché l'odore di chi li tocca fa in modo che la mamma non riconosca più i suoi stessi cuccioli rischiano di non allattarli più. Questi potrebbero morire, o - nella migliore delle ipotesi - potrebbero essere salvati allattati artificialmente dai volontari.
Si fa dunque appello alla popolazione affinchè adottiate i gatti del canile, che sono tanti e seppur con le miglior cure possibili dei volontari, comunque rimangono in gabbia o in stallo a casa dei volontari che sono strapieni! C’è bisogno di tante tante bellissime adozioni!
Un vademecum
Abbandonare gattini non svezzati è estremamente pericoloso e crudele, perché in questa fase della loro vita non sono ancora autonomi e dipendono completamente dalla madre o da cure sostitutive umane.
1. Dipendenza dal latte materno
I gattini sotto le 4-6 settimane non sono in grado di nutrirsi da soli: hanno bisogno del latte materno (o di un latte artificiale specifico per gattini). Senza questo, rischiano disidratazione, ipoglicemia e malnutrizione, che possono portare rapidamente alla morte.
2. Termoregolazione assente
Nei primi giorni di vita i gattini non riescono a mantenere la temperatura corporea. Senza la madre (o una fonte di calore artificiale controllata), possono andare incontro a ipotermia, una condizione spesso fatale.
3. Sistema immunitario fragile
Il colostro e il latte materno forniscono anticorpi che proteggono i cuccioli dalle infezioni. Se abbandonati, sono molto più esposti a malattie, virus e parassiti.
4. Sviluppo comportamentale e sociale
La madre e i fratellini insegnano ai gattini come comportarsi: l’uso della lettiera, il gioco, i limiti durante il morso. Senza questa fase, i gattini crescono con problemi comportamentali e più difficoltà a socializzare con altri animali e persone.
🐾 Guida pratica: cosa fare con gattini non svezzati trovati senza mamma
1. Valutare la situazione
-
Cerca la madre: a volte la gatta si allontana momentaneamente per cacciare o riposarsi.
👉 Osserva da lontano per almeno 2-3 ore prima di intervenire.
-
Se la madre non torna: i gattini hanno bisogno immediato di aiuto.
2. Tenere i gattini al caldo
-
I gattini neonati non regolano la temperatura corporea.
-
Usa una coperta, borsa dell’acqua calda avvolta in un panno, o una lampada a infrarossi (non troppo vicino).
-
Temperatura ideale:
-
1ª settimana: 30-32 °C
-
2ª-3ª settimana: 27-29 °C
-
4ª settimana: 24-26 °C
-
3. Alimentazione corretta
-
Mai latte vaccino (può causare diarrea e disidratazione).
-
Usa latte artificiale specifico per gattini (si trova in farmacia o negozi per animali).
-
Somministra con biberon per gattini o una siringa senza ago.
⏱ Frequenza dei pasti:
-
0-1 settimana: ogni 2 ore (anche di notte).
-
1-2 settimane: ogni 3 ore.
-
2-3 settimane: ogni 4 ore.
-
3-4 settimane: ogni 5-6 ore.
4. Stimolare bisogni fisiologici
-
I gattini neonati non sanno fare pipì o cacca da soli.
-
Dopo ogni pasto, stimola la zona anale-genitale con un batuffolo di cotone inumidito con acqua tiepida fino a quando non fanno i bisogni.
5. Controlli veterinari
-
Porta i gattini dal veterinario il prima possibile per:
-
Controllo dello stato di salute.
-
Indicazioni su alimentazione e svezzamento.
-
Eventuali terapie contro parassiti.
-
6. Inizio svezzamento
-
Intorno alle 4 settimane puoi introdurre:
-
Pappe specifiche per gattini mescolate con latte in polvere.
-
Ciotoline basse.
-
-
Da 8 settimane in su, possono essere adottati.
7. Affido e socializzazione
-
Abituarli gradualmente al contatto umano.
-
Non separarli prima delle 8-10 settimane.
-
Se non puoi tenerli, rivolgiti a associazioni, rifugi o veterinari per l’adozione responsabile.
📌 Checklist rapida
-
Tenerli al caldo
-
Latte artificiale per gattini
-
Pasti frequenti in base all’età
-
Stimolare pipì e cacca
-
Visita veterinaria urgente
-
Svezzamento a 4 settimane
-
Adozione solo dopo 8-10 settimane
LEGGI ANCHE
- Nuovo impianto 5G a San Felice, fino al 23 ottobre è possibile presentare opposizione
- La storia della Ferrari negli scatti di Mimmo Frassineti
- Da soli è meglio; in compagnia, perchè no? Letture condivise in biblioteca per la festa dei lettori condivisi
- Riparte la stagione del Teatro di Bomporto, sette spettacoli in programma
- Donne invisibili tra guerra, Resistenza e ricostruzione, il calendario degli incontri a Mirandola
- "Torniamo a sperare la pace", grande partecipazione per la conferenza dell'arcivescovo Castellucci a Medolla
- Tra note e piume: sabato 11 ottobre a Finale Emilia la conferenza dell'ornitologo e divulgatore Rosario Balestrieri
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Ceste del pane vuote con insetti e carenze igieniche nel deposito alimenti, sanzionato panificio nella Bassa
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord